El Ayuntamiento está abierto a dialogar con los locales de ocio pero subraya que hay que cumplir la normativa de aforos

La portavoz municipal, Inma Sanz, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid está abierto a dialogar con los locales de ocio pero para subrayar que hay que cumplir la normativa relativa a los aforos, como han trasladado en rueda de prensa la portavoz municipal, Inma Sanz, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Han contestado así a la Plataforma por el Ocio de Madrid, que ha exigido al Ayuntamiento de la capital una nueva normativa que regule los aforos de los locales y resuelva la situación actual de "crisis" tras el fin de la Instrucción de Aforos en 2024 que sí permitía ampliar la capacidad de los establecimientos.

"El sector está demandando normativas, pero en estos momentos la normativa que hay sobre la mesa es la que es y es la que hay que hacer cumplir. A partir de ahí, pues, en fin, siempre estamos abiertos a dialogar lo que sea necesario, pero las normativas de aforos en estos momentos son las que son", ha trasladado la también delegada de Seguridad y Emergencias.

Carabante ha recordado que los aforos están vinculados a la actividad que se desarrolla, que está expresamente recogida en las licencias. "Muchas veces se trata de licencias que tienen décadas de vida y nada ha cambiado, el aforo es el mismo. Yo entiendo que puede existir una expectativa de incremento de aforo pero ahora mismo las normas urbanísticas y la normativa de aplicación no contempla la posibilidad de incremento de aforo", ha expuesto.

El delegado ha aseverado que están "abiertos a escucharles, a tratarlos con ellos y ver las posibles alternativas y soluciones a esta demanda".