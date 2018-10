El Ayuntamiento aborda la "lacra" de la soledad con un Foro Internacional y el programa cultural 'Madrid te acompaña'

Publicado 19/10/2018 15:19:57 CET

Casi el 10 por ciento de los madrileños se han sentido "muy solos" en el último año, más de 240.000 personas

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha señalado este viernes que el de la capital será el primer ayuntamiento de España que abordará la "lacra" de la soledad con la puesta en marcha del I Foro Internacional sobre la Soledad y el programa cultural 'Madrid te acompaña'.

El I Foro Internacional sobre la Soledad, la Salud y los Cuidados tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de noviembre, mientras que 'Madrid te acompaña' arrancará el 28 de octubre con la exposición La No Comunidad, que estará en CentroCentro hasta el 27 de enero.

Carmena ha subrayado el enfoque "global" y "seductor" del Ayuntamiento para hacer frente a "uno de los malestares más propios de las ciudades", a través de un plan que busca combatir y prevenir la soledad no deseada desde la cultura, la salud o la formación.

El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, quien ha presentado I Foro Internacional sobre la Soledad y el vídeo que se ha producido para la ocasión, al que ha puesto música Jorge Drexler, ha destacado que "casi el 10 por ciento de los madrileños se han sentido muy solos en el último año, más de 240.000 personas".

Barbero ha explicado que la soledad no deseada es una cuestión "intergeneracianal", cuyas raíces son "muy variadas", y, según ha explicado, no solo depende de vivir solo o no, sino también del envejecimiento de la población, de la fractura de las redes de relaciones y del individualismo.

Según datos aportados por el Ayuntamiento, el riesgo de sentirse solo con frecuencia es mayor en las mujeres, en las personas mayores de 65 años, en las de nacionalidad extranjera, en las personas que no tienen pareja o bien están viudas o separadas, y entre las personas que viven solas.

En cuanto a la posición socioeconómica, la soledad está más presente entre las personas que se encuentran en una situación más vulnerable, como desempleadas, pensionistas, con bajos ingresos y bajo nivel de estudios.

Barbero ha destacado la importancia del Foro, que contará con la participación de expertos nacionales e internacionales que compartirán su trabajo y puntos de vista mediante ponencias, debates y mesas redondas, para "reflexionar sobre las políticas públicas que se pueden poner en marcha".

Por su parte, la alcaldesa ha destacado el papel del arte para "ser conscientes de la problemática y generar nuestros remedios, nuestras medicinas, nuestras terapias y en última instancia nuestras políticas públicas".

La exposición 'La No Comunidad', comisariada por Blanca de la Torre y Ricardo Ramón Jarne, que es el comisario general del eje cultural 'Madrid te acompaña', aborda la soledad desde el cuestionamiento de la idea de comunidad en el tardocapitalismo, ha explicado Jarne, quien ha invitado a "salir del armario de la soledad".

Entre los artistas cuyas obras se podrán ver en esta muestra figuran Alberto García-Alix, Helena Almeida, John Coplas, Antonio Saura y Luis Gordillo, cuyos trabajos estarán con obras que se han encargado para la ocasión a artistas como Concha Jerez, Eugenio Ampudia, Fernando-Sánchez Castillo, Cristina Lucas, y con la colaboración del Colectivo Basurama.

Por otro lado, el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid ofrecerá, entre el 6 de noviembre y el 11 de diciembre, actividades culturales y formativas bajo el lema 'Expresar lo invisible', con el fin de visibilizar a través del arte las diferentes formas de soledad y los sentimientos asociados.

El programa incluye cursos formativos, visitas comentadas y cine fórum y está especialmente vinculado con la colección del Museo pero también con otras manifestaciones de la creación contemporánea.

LECTURAS A DOMICILIO

'Madrid te acompaña' engloba actividades literarias en las que participarán ciudadanos y escritores bajo el programa 'Cruce de soledades', que incluye lecturas a domicilio para prevenir la soledad no deseada, a través de un taller de lectura que se llevará a cabo en los distritos de Tetuán y Chamberí para generar una red de lectura a domicilio.

Otras de las acciones previstas dentro de este apartado literario es la performance poética de la neuróloga Cristina Rodríguez 'Llámame soledad', que tendrá lugar el 23 de noviembre en el Foro, y encuentros en plazas y bibliotecas.

DEPORTE

'Madrid te acompaña' se completa con actividades deportivas dirigidas especialmente a personas sin hogar, a quienes se pretende dar la oportunidad de poder hacer actividad física supervisada por un técnico especializado en los centros deportivos municipales, con el fin de que los participantes puedan mejorar su salud y sus habilidades sociales.

El programa ya se está llevando a cabo, siendo este el tercer curso de funcionamiento, con 200 participantes cada año de todas las edades.