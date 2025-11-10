El Ayuntamiento abre una consulta pública sobre la idoneidad de actualizar el Reglamento de Protocolo tras 35 años

Archivo - Fachada de la sede del Ayuntamiento en Cibeles - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha abierto hasta el 17 de noviembre una consulta pública a través del portal Decide Madrid (decidemadrid.es) sobre la idoneidad de actualizar el Reglamento de Protocolo y Ceremonial tras 35 años en vigor, una normativa que fija desde el tratamiento que se le debe dispensar al alcalde (de 'excelencia') hasta los atributos representativos del cargo, como el bastón con empuñadura de oro con borlas y la inscripción 'Alcalde de Madrid' y el fajín de seda carmesí con el escudo bordado.

"¿Crees que ha llegado el momento de renovarlo?", pregunta el Consistorio a la ciudadanía inscrita en Decide Madrid. Argumentan que la sociedad madrileña "ha evolucionado mucho desde 1998 y quizá algunos elementos utilizados en la representación institucional también tengan que evolucionar", como los bastones, las medallas o los fajines, por citar sólo algunos elementos.

El Ayuntamiento plantea a la ciudadanía si es hora de acometer los cambios necesarios para ir hacia "una regulación más moderna, inclusiva y representativa".

"MUY NOBLE, MUY LEAL, MUY HEROICA, IMPERIAL Y CORONADA VILLA"

El Reglamento de Protocolo y Ceremonial, de 22 de diciembre de 1988 y consultado por Europa Press, define a Madrid con los títulos de "muy noble, muy leal, muy heroica, imperial y coronada Villa de Madrid".

También detalla cómo es su escudo, "un madroño de sinople, terrazo de lo mismo, frutado de gules y acotado de oso empinante de sable y bordura de azur, cargada de siete estrellas de plata de seis puntas; al timbre, corona real antigua".

En su artículo 10 establece que el alcalde de Madrid tiene el tratamiento de excelencia mientras que los tenientes de alcalde y el resto de los concejales tienen el tratamiento de ilustrísimo, según el 11.

Los atributos representativos del cargo de alcalde, según el reglamento, son el collar de oro con el escudo de Madrid; la medalla con el mismo escudo; el bastón con empuñadura de oro con borlas y la inscripción 'Alcalde de Madrid' y el fajín de seda carmesí con el escudo bordado en el centro. El reglamento también establece las características para la entrega de la Llave de Oro de la ciudad.

CÓMO PARTICIPAR

Mediante la consulta pública previa a la aprobación de una normativa municipal, el Ayuntamiento pretende recabar la opinión de la ciudadanía sobre los problemas que se buscan solucionar así como dar con soluciones alternativas. Se trata, en definitiva, de tener en cuenta la opinión de madrileños y madrileñas antes de desarrollar nuevas normativas o modificarlas.

Para participar en las consultas públicas a través de Decide Madrid hay que registrarse en el portal municipal, una participación que está abierta a cualquier persona empadronada en la ciudad siempre que sea mayor de 16 años.