El Ayuntamiento aclara que no paraliza la decisión del cantón de Montecarmelo e insiste en que no habrá incineración

Creen que se parte de "una hipótesis errónea al considerar que en el cantón se va a producir incineración de residuos"

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha aclarado que no paraliza la decisión del cantón situado en Montecarmelo y ha insistido en que no habrá incineración.

Así lo ha transmitido el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, después de conocerse que el juzgado contencioso-administrativo 9 de Madrid haya declarado nula la ubicación de un cantón de limpieza en Montecarmelo cerca del Colegio Alemán por faltar la evaluación ambiental.

El fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, estima el recurso presentado por la Asociación del Colegio Alemán en Madrid contra los decretos del Ayuntamiento que modificaban la ubicación junto al centro educativo. El juzgado impone costas procesales al Ayuntamiento, que cuenta con quince días para presentar recurso de apelación.

Los servicios jurídicos del Consistorio tendrá que analizar la sentencia pero, ha apuntado Carabante, lo que dice el texto judicial es que estima el recurso del Colegio Alemán por considerar que el cantón tiene que estar sometido a la evaluación ambiental, "una conclusión que se obtiene después de una hipótesis que es errónea al considerar que en el cantón se va a producir incineración de residuos, cosa que no se va a producir".

"También considera que debe ser sometido el pequeño taller que hay a la evaluación ambiental de actividades cuando no es una actividad, es una acción propia de la prestación del servicio", ha añadido el delegado.

Por todo ello, Carabante ha declarado que "no se paraliza la actividad, no se paraliza la decisión del Ayuntamiento de Madrid dado que esa sentencia no pone en cuestión en ningún momento la ubicación de la parcela, si es buena desde el punto de vista urbanístico y técnico, y tampoco pone de manifiesto, como pretendía el Colegio Alemán y los vecinos, que haya molestias o perjuicios para ellos".

"La sentencia no cuestiona la decisión del Ayuntamiento de Madrid de llevar ahí el cantón, lo que pone de manifiesto, a juicio del tribunal, es que era necesario someterlo a la evaluación ambiental, cuestión que está exenta de esa tramitación en la ley", ha subrayado.