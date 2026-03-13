Ayuntamiento "adoptará las medidas que tenga que adoptar" ante los efectos de Irán y pide a Gobierno rebajar impuestos

Archivo - La delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, inaugura el encuentro ‘Moviendo a la Juventud Empresaria: Club de Capitanas’ organizado por CEAJE. - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha asegurado este viernes que el Ayuntamiento "adoptará todas las medidas que tenga que adoptar" si los efectos del conflicto en Irán comienzan a afectar a la economía, al comercio y a los sectores productivos de la ciudad, aunque ha señalado que corresponde al Gobierno de Pedro Sánchez dar una respuesta a través de la bajada de impuestos.

"Nosotros somos el Ayuntamiento de Madrid y por supuesto adoptaremos de futuro todas las que tengamos que adoptar", ha afirmado la delegada desde el Centro Municipal de Mayores Mirasierra, donde ha recalcado que "quien debería estar pensando y adoptando medidas" es Pedro Sánchez.

Hidalgo ha señalado que el PP ya ha planteado una batería de propuestas para hacer frente a la situación, entre las que ha destacado la rebaja de impuestos o el apoyo a sectores especialmente afectados por el incremento de los costes energéticos. "Hay cosas tan importantes como rebajar los impuestos. No tiene mucho sentido que se vaya a cobrar más por la gasolina gracias a los impuestos y que no se beneficien los ciudadanos", ha defendido.

En este sentido, ha advertido de que la inflación puede convertirse en un factor determinante para la economía en los próximos meses y ha señalado la necesidad de anticipar medidas de apoyo. "Se está viendo la inflación, puede ser un detonante también que tenga consecuencias, por lo que hay que empezar a pensar en qué ayudas se instrumentan para los grandes sectores que pueden verse afectados", ha explicado.

Por último, Hidalgo ha insistido en que el Ayuntamiento seguirá de cerca la evolución de la situación económica y actuará dentro de su ámbito competencial si fuera necesario. "Como vaya evolucionando la cosa, cualquier medida que tengamos y podamos en nuestro ámbito competencial nosotros hacemos lo que podemos hacer y se tomará", ha señalado, recordando que el Consistorio hizo lo mismo durante la pandemia.