Ayuntamiento amortiza deuda por valor de casi 157 millones de euros debido a "IFS no ejecutadas entre 2017 y 2018"

Publicado 25/07/2019 14:16:58 CET

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha amortizado deuda por valor de 156.966.656 euros debido a "Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) no ejecutadas entre 2017 y 2018".

"Por la ley de estabilidad presupuestaria tiene que ir a amortización de deuda", ha indicado en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno la portavoz del ejecutivo municipal, Inmaculada Sanz.

Sanz ha lamentado que estas IFS no ejecutadas son "de especial relevancia" y, entre los proyectos no llevados a cabo, están la mejora de la pavimentación, un plan de barrios, y "27 millones de euros no ejecutados en mejoras de aceras".

Además, el Gobierno municipal ha aprobado un nuevo paquete de IFS por valor de 35 millones de euros "en el que se incluyen plan de barrios y calzadas por 12 millones, pavimentación de ejes principales por 9 millones, implantación de medidas de eficiencia energética, reposición de vehículos de bomberos por 700.000 euros".