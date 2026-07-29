Archivo - El Ayuntamiento amplía hasta enero el plazo para que los privados presenten su proyecto en la remodelación de AZCA - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid amplía hasta el 31 de enero 2027 el plazo para que los privados presenten su proyecto completo de ejecución de la remodelación de AZCA, han informado fuentes municipales a Europa Press.

El Consistorio, a través del área de Obras y Equipamientos, con Paloma García Romero a la cabeza, atiende así la petición de los privados, que contaban con un plazo inicial que expiraba el próximo 6 de agosto.

Los privados de AZCA han solicitado por unanimidad una ampliación del plazo hasta enero alegando, entre otros motivos, la necesidad de completar y ampliar los estudios de peritación estructural del ámbito de actuación.

El Ayuntamiento considera que no hay inconveniente en acceder a lo solicitado porque, dada la complejidad y relevancia del proyecto, "es necesaria la máxima colaboración entre las partes para hacer realidad una intervención largamente demandada, que supondrá la transformación y modernización de este espacio de referencia de la capital al que diariamente acuden unos 50.000 trabajadores, que cuenta con alrededor de 2.000 vecinos y tiene un tránsito diario de aproximadamente 100.000 personas".

El proyecto permitirá a AZCA y su zona de influencia sumarse a la transformación urbana que está promoviendo el Ayuntamiento de Madrid en el eje del paseo de la Castellana, con actuaciones ya ejecutadas como la remodelación de la avenida del General Perón y el ámbito de las Cinco Torres y otras que están en marcha, como Parque Castellana o el desarrollo de Madrid Nuevo Norte.

UN ACUERDO QUE HACE HISTORIA

La remodelación de AZCA llegará tras el que se consideró un "acuerdo histórico", alcanzado entre el Ayuntamiento de Madrid y las empresas, vecinos y comercios del ámbito, presentado el pasado marzo, para poner en marcha una actuación integral, unitaria y definitiva en este ámbito.

Los privados presentaron un proyecto básico el pasado marzo y ahora tienen que entregar al Ayuntamiento de Madrid un proyecto de ejecución completo para su supervisión, aprobación y posterior licitación de la obra.

La obra tendrá un importe máximo de ejecución de 89,3 millones de euros y será promovida por el Consistorio, que aportará 55,6 millones de euros, y contará con la cofinanciación de los privados, que aportarán 33,7 millones de euros. Estas cantidades responden a la titularidad del suelo sobre el que se va a actuar.

La financiación privada correrá a cargo de Pontegadea, El Corte Inglés, MERLIN Properties, GMP, Hermes, Mapfre, Mutua Madrileña, Leading Hospitality, Alba Patrimonio Inmobiliario, Monthisa, Cajamar y Renazca. Asimismo, participará en la iniciativa la Oficina Española de Patentes y Marcas, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo.

A ello hay que sumar a los vecinos y comercios del ámbito, fundamentalmente integrados en COMUNAZCA y PROAZCA que, si bien no financiarán el proyecto, han jugado un papel destacado durante todo el proceso.

NACIDO EN LOS 60

En el gran espacio urbano que es AZCA convive una gran diversidad de usos, tanto comercial y terciario como residencial. Por su ubicación y funcionalidad constituye un emplazamiento estratégico de Madrid en el que convergen vecinos, empresas, trabajadores, comercios, consumidores y turistas.

Desde su creación, en los años 60, este ámbito ha sido objeto de mejoras puntuales, pero con el paso del tiempo se ha hecho necesario acometer una profunda actuación de carácter global y definitiva. Por ello, el Ayuntamiento de Madrid ha tomado la iniciativa para liderar el proyecto e integrar en él a todas las empresas, comercios y comunidades de vecinos, aspecto en el que radica el carácter histórico del proyecto de remodelación que finalmente se materializará.

UN GRAN PARQUE CON MÁS DE MIL ÁRBOLES

En marzo se oficializó la presentación de Nuevo AZCA, que contará con un gran parque con mil árboles de más de 40 especies en un proyecto promovido por el Ayuntamiento, que lleva cocinándose a lo largo de diez años, de casi 90 millones entre dinero público y privado de la mano de una docena de empresas.

Las mejoras abarcarán una superficie de 132.895 metros cuadrados, de los que 82.755 serán públicos y 50.140 privados rediseñando todo el espacio, con dos nuevos ascensores y renovando las aceras de calles perimetrales como General Perón, Castellana, Joaquín Costa y Orense.

Se renovarán además 33 pasajes interiores con nueva iluminación, señalética y acabados y se conectarán los espacios con un anillo central y cinco pasarelas peatonales. Las 55 cámaras pasarán a ser 91, además de contar con la sustitución íntegra del alumbrado por otro de tecnología led, que eliminará puntos ciegos o de sombra

A ello se une la creación de 19 zonas estanciales y la construcción de 150 metros lineales de asientos en forma de graderío en la ladera del parque central que permitirá contemplar el parque o celebrar pequeñas actividades culturales. El renovado AZCA contará con decenas de bancos y varias áreas de juegos infantiles integradas en las zonas naturales.

Una vez concluida la obra se mantendrá la colaboración público-privada para el mantenimiento del espacio articulando un mecanismo unitario y coordinado, un modelo que el Ayuntamiento ya ha implementado en otras zonas singulares de la ciudad como las Cinco Torres de Castellana.