El Ayuntamiento aporta más de 50 policías municipales al dispositivo de seguridad para el Rayo-Estrasburgo

Fachada del estadio de fútbol de Vallecas, dónde suele jugar el Rayo Vallecano, a 23 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha informado este jueves de que la Policía Municipal aportará un total de 53 agentes al dispositivo de seguridad planeada por la Delegación del Gobierno para el partido de Conference League entre el Rayo Vallecano y el Racing Club de Estrasburgo Alsacia.

El encuentro se celebra este jueves a partir de las 21 horas en el Estadio de Vallecas, donde se prevé un aforo completo y la asistencia de unos 745 aficionados franceses. El partido ha sido catalogado como de Alto Riesgo y contará con un dispositivo integrado por 350 efectivos, de los cuales 53 serán policías municipales.

Entre sus funciones se encuentra la de dar "cobertura y ayudar" a los efectivos de Policía Nacional, cubrir los cortes de tráfico en el entorno del Estadio de Vallecas y acompañar al autobús del equipo visitante durante su trayecto al estadio, ha señalado Sanz en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Estos más de 50 efectivos municipales provienen de la Comisaría Central de Seguridad, con distintos equipos, y también de la Comisaría del Distrito de Puente de Vallecas y los motoristas de los servicios especiales, junto a personal sanitario de Samur-Protección Civil, ha detallado la vicealcaldesa.

Finalmente, Sanz ha trasladado su deseo de que el partido se desarrolle "con plena normalidad" y que el Rayo Vallecano coseche "un buen resultado" para el partido de vuelta y que pueda disputar la final de la tercera máxima competición europea, prevista para el 27 de mayo en la ciudad alemana de Leipzig.

"Hablamos muchas veces de nuestros otros dos clubes, del Real Madrid, de sus victorias, del Atlético de Madrid en esta semifinal de Champions, pero qué importante es también un equipo como el Rayo Vallecano, que pueda llegar a una semifinal", ha rematado Sanz, que ha catalogado el partido de esta noche como "histórico para la ciudad".