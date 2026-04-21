El Ayuntamiento asegura que el Templo de Debod está "en buen estado" y no presenta "ninguna situación de riesgo"

Templo de Debod, en Madrid - EUROPA PRESS

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha asegurado este martes que el Templo de Debod se encuentra "en un buen estado de conservación" y que, desde que está al frente del Área, "no se ha identificado ninguna situación de riesgo extraordinario", al tiempo que ha defendido las labores ejecutadas desde el Ayuntamiento de vigilancia, mantenimiento y seguimiento técnico del monumento.

La delegada ha subrayado en la comisión del ramo que "por supuesto que es necesario seguir estudiándolo, realizando intervenciones puntuales, como con cualquier bien cultural", pero ha defendido que "las realizadas hasta ahora, y el seguimiento de esos tipos de situación por parte del personal técnico del Área de Cultura, garantizan plenamente su integridad".

En este sentido, ha puesto en valor el trabajo del equipo técnico municipal al señalar que el Área cuenta con "el mejor equipo de patrimonio que ha tenido nunca el Ayuntamiento" y ha remarcado que las decisiones no son políticas sino técnicas. "Cualquier operación que se haga en el templo viene pedida, indicada y avalada por los técnicos. No por mí, que no tengo capacidad para decidir lo que hay que hacer", ha señalado.

Sobre la seguridad, Rivera de la Cruz ha detallado que "en la actualidad comprende dos vigilantes 24 horas cada uno, todos los días de la semana y un refuerzo de cinco horas de martes a domingo", y ha añadido que "el último acto de vandalismo reportado fue de 2020".

Asimismo, ha explicado que los trabajos del anterior mandato de José Luis Martínez-Almeida "permitieron subsanar los problemas de humedad mediante el drenaje perimetral del templo y la reparación de las cubiertas", que "se revisan anualmente para asegurar su buen estado de conservación".

El control del estado del templo, según ha indicado, se realiza a través de "un contrato de mantenimiento integral", "el contrato de conservación de monumentos que incluye al menos tres inspecciones anuales" y "el nuevo sistema de monitoreo, actualmente en fase de pruebas".

Además, ha recordado que "está en marcha el procedimiento para iniciar las labores de restauración de la lámina de agua", que ocupa 1.590 metros cuadrados en torno al edificio, lo que permitirá "recuperar un elemento que, sin duda, no solo contribuirá a garantizar la seguridad del templo, sino además a recuperar una de sus imágenes más icónicas".

INTERVENCIONES DE 63.000 EUROS EN EL ENCLAVE, SEGÚN PSOE

Por su parte, el concejal del Grupo Municipal Socialista Jorge Donaire ha asegurado que la respuesta del Área a una petición de información formulada por su grupo arroja una conclusión "muy inquietante", ya que "no consta expediente de ejecución de ninguna de las 10 medidas recomendadas por los expertos".

"El problema del Templo de Debod no es el PSOE, es su gestión", ha afirmado el edil, quien ha pedido "responder con claridad" sobre si se han ejecutado recomendaciones como "la cartografía de humedades y sales", "el seguimiento fotográfico periódico" o "el análisis de materiales desprendidos".

Donaire ha advertido de que se trata de "un monumento singular, frágil y expuesto", con una previsión de 110.000 visitantes en 2026, y ha sostenido que "el tema del plan de conservación no es técnico, sino de enfoque", al considerar que "sirve para gestionar el templo en el exterior, pero no aclara si esa ubicación es la más adecuada para su conservación".

El edil socialista ha señalado además una "contradicción de fondo", al indicar que "se describen patologías asociadas a la lluvia, a la humedad, a los ciclos térmicos o a la contaminación" mientras "se da por hecho que el templo debe seguir gestionándose a la intemperie".

Asimismo, ha afirmado que "desde que gobierna Almeida solo se han realizado intervenciones por un valor de 63.000 euros en Debod", un dato que, según ha indicado, "certifica la propia memoria de museos", que también recoge que "el apartado en el que menos se avanzó fue el de conservación". "Esto no es conservación, es resignación institucional", ha concluido Donaire.

EL AYUNTAMIENTO ESTUDIA ACTUAR SOBRE LAS MARCAS VANDÁLICAS

El Templo de Debod, uno de los enclaves históricos más singulares de la capital y testimonio vivo de más de dos mil años de historia, muestra signos visibles daños provocados por actos vandálicos, con inscripciones y arañazos sobre las piedras de sus portales que evidencian el impacto a lo largo del tiempo de cierto comportamiento incívico de algunos visitantes.

La pasada semana, Marta Rivera de la Cruz afirmó que el Consistorio está estudiando la posibilidad de someter el monumento a alguna actuación de recuperación de las inscripciones vandálicas que presenta, unas marcas que ha calificado como "vergonzosas" y que, según ha señalado, se remontan a los años 80.

Sobre la restauración de las inscripciones, Rivera de la Cruz ha apuntado que hasta hace poco no era técnicamente posible intervenir sobre la piedra. "También puedo decir que hasta hace relativamente poco subsanar esas marcas en la piedra no se podía", indicó, destacando que las técnicas han evolucionado en los últimos años.

Así, remarcó que el Ayuntamiento estudia una posible intervención de recuperación para poder "borrar" esas inscripciones "sin dañar lo que hay por debajo".