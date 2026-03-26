Ayuntamiento aumenta un 36% la Beca Infantil Plus hasta los 6,9 millones para financiar matrícula en escuelas privadas

Archivo - Mochilas de los niños en un centro adscrito al progama de conciliación. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid aumenta un tercio, concretamente un 36%, la Beca Infantil Plus hasta alcanzar los 6,9 millones de euros para apoyar a las familias con menores de 0 a 3 años matriculados en centros de titularidad privada en la financiación de la matrícula, las mensualidades, el comedor y el horario ampliado.

La portavoz municipal, Inma Sanz, ha detallado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que los 6,9 mimllones se enmarcan en el curso académico 2026-2027 y supone "un importante aumento de 1,8 millones de euros, un 36% más que la convocatoria anterior. "Desde que se creó la beca infantil en el año 2019-2020, el presupuesto se ha duplicado pasando de los 3 millones de euros en aquella primera convocatoria a los 6,9 en la de este año", ha remarcado.

"Hemos decidido ampliar el presupuesto hasta 6,9 millones de euros por la enorme demanda registrada el curso pasado y lo que hacemos es adelantar el importe que estaba previsto para el curso 2027-2028, que era cuando teníamos previsto llegar a esos 6,9 millones", ha expuesto la portavoz.

Por segundo año consecutivo el abono de la ayuda se va a realizar cada dos meses y no tras la finalización del curso escolar, como así había sido en las primeras convocatorias. "Esto ha sido normalmente bien recibido por las familias, que no tienen que hacer el adelanto del pago y luego cobrarlo a final del curso", ha indicado. Son tres los tramos de las ayudas: 118 euros mensuales, 220 o 385 euros, en función del nivel de renta de las familias.