Ayuntamiento avanzará en 2027 en tramitación de la Nueva Centralidad del Este, el desarrollo con más de 18.000 viviendas

Archivo - Una grúa de construcción, el día en que han anunciado que la compraventa de viviendas registró en el mes de marzo su mejor dato en 15 años, a 20 de mayo de 2022, en Madrid (España). Según ha informado hoy el Instituto Nacional de Estadística, la - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid avanzará en 2027 en la tramitación del Plan de la Nueva Centralidad del Este, el desarrollo con más de 18.000 viviendas en el distrito de San Blas-Canillejas.

El área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, con Borja Carabante, contará con un presupuesto de 2.101 millones de euros para 2027, hasta 112,7 millones más que en 2026, lo que representa un incremento del 5,7% respecto al presente ejercicio.

En urbanismo se fija como prioridad continuar con el impulso a la urbanización de los grandes ámbitos de los Desarrollos del Sureste, donde se construirán más de 100.000 nuevas viviendas, la mayoría protegidas. Se gestionarán además suelos como los de Madrid Nuevo Norte y Campamento, permitiendo incorporar más parcelas para la construcción de viviendas, especialmente protegidas.

Otro de los ejes que articulará el presupuesto de la parte urbanística del área será el de renaturalización del patrimonio municipal del suelo, recuperando terrenos sin uso y poniendo en servicio nuevos parques y zonas verdes como el parque de Montecarmelo o el de O'Donnell norte.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Otro de los pilares de este presupuesto es la sostenibilidad medioambiental, para lo que se destinarán 2.101 millones de euros del presupuesto, 113 millones más que el año 2026. El Ayuntamiento suma 650 millones de euros destinados a la limpieza viaria y a las zonas interbloques, el Servicio de Limpieza Urgente (SELUR), la recogida y transporte de residuos y la renovación de los puntos limpios.

La conservación de zonas verdes y la gestión del patrimonio verde supone un importante refuerzo del servicio, con una dotación anual de 250 millones de euros. Esta política medioambiental ha hecho que la capital haya sido reconocida por séptimo año consecutivo 'Ciudad Arbórea del Mundo' por el compromiso con la sostenibilidad y la conservación del arbolado urbano, con más de 5,7 millones de árboles y 6.000 hectáreas de zonas verdes o que la capital haya cumplido en los tres últimos años con la directiva europea de calidad del aire, han recordado.