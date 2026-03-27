El Ayuntamiento blinda las procesiones peatonalizando siete áreas del entorno de parroquias en Centro y Salamanca - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid blindará las procesiones esta Semana Santa peatonalizando 22 calles en el entorno de parroquias ubicadas en Centro y Salamanca entre el 2 de abril, Jueves Santo, y el 5, Domingo de Resurrección.

Se busca garantizar la movilidad peatonal alrededor de las parroquias católicas más emblemáticas y concurridas de la ciudad en estas fechas habilitando siete áreas peatonales, seis de ellas en el distrito de Centro y una en el distrito de Salamanca, ha informado el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, en un comunicado.

El corte al tráfico de las 22 calles se producirá entre las 11 y las 21 horas de estos cuatro días. Además de las cortadas se verán afectadas otras 53 vías y plazas.

Para el cumplimiento de las peatonalizaciones temporales, el Ayuntamiento habilitará un dispositivo extraordinario de 230 efectivos de Agentes de Movilidad que se sumará al personal ordinario.

Además una patrulla informativa realizará sus funciones a pie por las calles más frecuentadas para indicar a los ciudadanos cuáles son los itinerarios más recomendables, los aparcamientos más cercanos disponibles así como cualquier otra información relativa a la movilidad.

En todo momento se coordinarán con Policía Municipal, que llevará a cabo aquellos cortes de tráfico que, aun no estando previstos de manera inicial, pudieran ser necesarios para evitar aglomeraciones en aceras y calzadas.

La medida ha sido "un gran éxito" en las tres ediciones precedentes y persigue facilitar a los viandantes un tránsito cómodo en el entorno de los templos más visitados: la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas (Iglesia del Sacramento), la Basílica Pontificia de San Miguel, la Real Iglesia de San Andrés Apóstol, la Iglesia de San Pedro el Viejo, la Colegiata de San Isidro, la Iglesia de San Ildefonso, la del Santísimo Cristo de la Fe, la Basílica de Jesús de Medinaceli, la Capilla del Divino Cautivo de los Padres Escolapios y la parroquia de San Lorenzo.