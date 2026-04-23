El Ayuntamiento busca un acuerdo con vecinos para sacar adelante el "beneficioso" parking de Castellana, ya "avanzado"

Archivo - Fachada del Estadio Santiago Bernabéu, que funcionará como centro de aprovisionamiento y distribución de productos sanitarios dirigidos a la lucha contra la pandemia del COVID-19, en Madrid (España) a 28 de marzo de 2020. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid busca un acuerdo con la vecidad del entorno del estadio Bernabéu para sacar adelante el parking del Paseo de la Castella, ya "avanzado" y que sería "beneficioso" para la ciudadanía, ha destacado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

"Lo que vayamos a hacer lo vamos a hacer de la mano de los vecinos. En el caso de la calle Padre Damián ha quedado descartado ese aparcamiento, pero en el caso de Castellana y dado lo avanzado que está, y además que va a resultar beneficioso para los propios vecinos con plazas para residentes, pues entendemos que podemos llegar a un acuerdo y que se puede viabilizar ese parking", ha indicado.

El Consistorio está ahora manteniendo contactos con los vecinos y escucharles "y si lo que se plantea es un incremento de esas plazas, ver hasta dónde se puede llegar y qué demandas se pueden atender". "Hasta el momento las reuniones van razonablemente bien, estamos avanzando en ese sentido para conseguir llegar a un acuerdo para mejorar y darles unas plazas de aparcamiento que ahora no tienen y que son especialmente necesarias también en esa zona de la ciudad".

SÍ AL PARKING DE CASTELLANA, NO AL DE PADRE DAMIÁN

Ya el pasado octubre el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, describía como una viabilidad "prácticamente inexistente" la opción de recurrir en casación la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) daba la razón a los vecinos del entorno del estadio Santiago Bernabéu y acordaba mantener la decisión judicial que anuló hace un año y medio la concesión de las obras para construir dos aparcamientos en la calle Padre Damián y en Paseo de la Castellana.

Renunciaba al primer parking, el de Padre Damián, junto con el túnel de 650 metros, por "el rechazo vecinal y los obstáculos legales". Situación distinta era la del parking de Castellana, "que no tiene afecciones a toda esa zona desde el punto de vista de lo que son entradas y salidas o desde el punto de vista de lo que podía ser el túnel de 650 metros", indicaba el alcalde meses trás, para subrayar que "puede ser una solución razonable a problemas de aparcamiento que hay en esa zona".

El proyecto de parking de Castellana lo definía entonces como "una solución razonable, equilibrada, que puede tener la aceptación tanto por parte de los vecinos como por parte del Real Madrid y del Ayuntamiento".

LOS VECINOS ABIERTOS A ESCUCHAR SOLO SI SE CUMPLE LA "LEGALIDAD"

Por su parte, desde la Asociación Perjudicados por el Bernabéu han trasladado que acudirán al encuentro convocado para este jueves abiertos a buscar un punto de encuentro con el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, aunque siempre y cuando las cuestiones planteadas en torno a los parkings del estadio Bernabéu "corrijan" el cumplimiento de la ley, algo que para ellos es "irrenunciable".

"Nosotros vamos a ir a escuchar, es de sentido común. Nuestra postura es el cumplimiento de la ley. Si proponen una cosa legal y beneficiosa buscaremos un encuentro", ha indicado en declaraciones a Europa Press el presidente de la asociación, Enrique Martínez.

El TSJM, ha continuado, "consideró ilegales las obras y que no se pueden hacer" dado que "no son de interés general" y se hacen "en un espacio publico protegido por un Plan Especial". De ahí ha pasado a poner el foco en la contaminación que generarían en el entorno de la Castellana por "unos 300 vehículos cada hora, que multiplicarían por dos o incluso por tres los niveles de contaminación actual".