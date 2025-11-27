Ayuntamiento comprará por 103 millones las acciones del privado de Calle 30 para ser 100% municipal desde el 1 de enero

Archivo - Los túneles de M-30 evitan más de 12.000 accidentes en los últimos 19 años, cifra un estudio de la Cámara de Comercio - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno ha dado luz verde a la compra por casi 104 millones de las acciones que el socio privado Emesa (Empresa de Mantenimiento y Explotación) tiene en Madrid Calle 30 para llegar al 1 de enero de 2026 siendo cien por cien municipal, ha informado la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, en rueda de prensa.

En este momento Madrid Calle 30 es una sociedad de economía mixta

en la que el Consistorio posee en la actualidad el 80% del accionariado y el privado el 20 restante. "El objetivo es adoptar la opción más eficiente y sostenible para el Ayuntamiento manteniendo el actual nivel de excelencia en el servicio", ha destacado García Romero, que ha incidido en que supondrá un ahorro de mil de millones de euros para las arcas públicas en quince años.

La compra de las 6.910 acciones propiedad de Emesa se formalizará ante notario antes del 31 de diciembre con un precio de compraventa de 103,9 millones de euros.