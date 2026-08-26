El Ayuntamiento confía en que Casa Árabe desaloje Escuelas Aguirre en plazo, antes del 1 de septiembre

Archivo - Fachada de Casa Árabe, a 8 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha señalado este miércoles que el Consistorio espera que Casa Árabe abandone el edificio de las antiguas Escuelas Aguirre antes del 1 de septiembre, fecha límite fijada para el desalojo, aunque ha avanzado que el Gobierno municipal trabaja en un plan alternativo por si finalmente no se produce.

"Esperamos que se produzca ese desalojo en el plazo determinado, pero, en todo caso, antes del día 1, mañana o pasado, daremos cuenta también de la planificación en el eventual caso de que no se produzca", ha indicado Carabante en declaraciones a los medios tras ser preguntado por el final del plazo dado a Casa Árabe para desalojar el inmueble.

El delegado ha defendido que el desalojo "trae causa del incumplimiento" del contrato de concesión y ha remarcado que el Ayuntamiento se ha comprometido a rehabilitar el edificio.

"Tenemos que hacer también unas obras de rehabilitación y regeneración en ese espacio", ha señalado Carabante, que ha vinculado la recuperación del inmueble con la necesidad de acometer actuaciones en las antiguas Escuelas Aguirre.

Carabante ha insistido en que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida confía en que Casa Árabe deje la sede en el plazo previsto, pero ha confirmado que el Ayuntamiento prevé presentar una planificación alternativa antes del 1 de septiembre si la institución no abandona el edificio.

"Como digo, a lo largo de los próximos días, con carácter previo a ese día 1, presentaremos un plan alternativo si no se produce ese desalojo", ha concluido.

DESALOJO DE ESCUELAS AGUIRRE

El Ayuntamiento de Madrid comunicó a Casa Árabe su decisión de recuperar el edificio de las antiguas Escuelas Aguirre, sede de la institución en la capital, y fijó el 1 de septiembre como fecha límite para abandonar el inmueble.

El Gobierno municipal sostiene que la medida responde al estado de conservación del edificio y al incumplimiento del contrato de concesión, así como a la necesidad de acometer obras de rehabilitación y regeneración en el inmueble.

La decisión ha generado rechazo entre alumnos y simpatizantes de Casa Árabe, que se han movilizado contra el desalojo y han reclamado al alcalde que reconsidere la medida.

Los estudiantes han defendido que la institución mantiene una actividad cultural, académica y diplomática vinculada a la relación entre España y el mundo árabe, y han advertido de la dificultad de desmantelar la sede en un plazo tan reducido, con el mes de agosto de por medio.

También los grupos de la oposición en Cibeles han cuestionado la decisión. Más Madrid y PSOE han acusado al Gobierno de Almeida de utilizar el estado del edificio y los informes sobre la gestión de Casa Árabe durante la etapa de Irene Lozano como argumento para justificar una decisión política, mientras que el PP ha defendido que la recuperación del inmueble es "legal, legítima y de absoluta responsabilidad" y que la exdirectora de la institución ya había planteado en 2024 cerrar la sede de Escuelas Aguirre para operar únicamente desde Córdoba.