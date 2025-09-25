El Ayuntamiento confirma que el calendario de sus grandes obras va en plazo, "incluso algunas de ellas por delante"

Archivo - Operarios trabajando en las obras de la autovía A5 - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal, Inma Sanz, ha confirmado que el calendario de sus grandes obras va en plazo, "incluso algunas de ellas por delante".

Lo ha hecho en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha informado de que siguen a la espera de las conclusiones del informe solicitado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, sobre la situación en el entorno de Atocha para poder comenzar las obras del bulevar de Alcalá.

"El resto va sobre lo previsto y creo que eso sí es noticioso, que obras de tanto empaque, de tanta relevancia vayan sobre calendario, incluso algunas de ellas por delante de calendario. Se está haciendo un esfuerzo extraordinario para que los plazos se puedan acortar y que todo vaya todo lo rápido posible para que las afecciones sean las mínimas", ha trasladado.