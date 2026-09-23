El Ayuntamiento confirma un equipamiento cultural en el espacio libre junto al estadio de Vallehermoso

Archivo - (I-D) La concejala de Chamatín, María Yolanda Estrada; la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la concejala de Tetuán, Paula Gómez-Angulo, y el delegado de Fuencarral-El Pardo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, ha confirmado que será un equipamiento cultural el que se levante en el espacio libre junto al estadio de Vallehermoso, en la esquina de la avenida Filipinas junto con Jesús Maestro.

Lo ha hecho en la comisión del ramo a una pregunta del concejal de Vox Fernando Martínez Vidal. El Plan Especial se encuentra en trámite de información pública. La delegada no ha podido precisar la altura máxima que pudiera tener.

Días atrás el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, explicaba que la altura definitiva del futuro equipamiento previsto en la parcela de Chamberí se determinará en función del proyecto que finalmente se apruebe, después de que el Plan Especial haya fijado las condiciones urbanísticas para desarrollar la edificabilidad.

Carabante señalaba que el planeamiento establece una altura máxima de doce plantas si se utilizase toda la edificabilidad disponible en la parcela, aunque recalcaba que esta posibilidad no implica que el futuro edificio vaya a alcanzar esa altura.