Ayuntamiento contrapone "la calidad técnica" de la Consejería de Sanidad madrileña con la "improvisación" del Ministerio

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid y delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, ha contrapuesto este miércoles la "calidad técnica" con la que cuenta la Consejería de Sanidad frente al Ministerio de Sanidad, del que ha aseverado que se guía "por la improvisación".

Así lo ha manifestado Sanz durante la comisión de Seguridad y Emergencias celebrada en el Palacio de Cibeles, donde además ha puesto en valor, "con toda la prudencia del mundo", que la Comunidad de Madrid está mejorando con relación a los datos de la pandemia.

Por ello ha pedido a los grupos municipales de Más Madrid y PSOE que "no busquen tres pies al gato" sobre posibles enfrentamientos entre Consistorio y Comunidad sobre las medidas sanitarias contra la Covid-19.

Entiende Sanz que a la oposición "se le ha caído el discurso de lo bien que le iba a otros y no a Madrid", y que ahora "ya no saben qué tienen que decir y están en fuera de juego".

Ha hablado de "incoherencias" en el Gobierno central, como cuando el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) aseveró que "España no va a tener más de uno o dos casos" o cuando se indicó "el 9 de febrero que el riesgo es bajo" y "el 29 de febrero la situación no es similar, no debe propagarse el miedo".