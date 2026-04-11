Ayuntamiento convoca los Margarita Salas de investigación científica y desarrollo tecnológico, dotados con 129.000 euros

Archivo - Fachada de la sede del Ayuntamiento en Cibeles, a 15 de septiembre de 2023, en Madrid (España). El Palacio de Cibeles, antiguo Palacio de Telecomunicaciones y actual sede del Ayuntamiento de Madrid, cuenta con un gran espacio cultural y varias s - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha convocado la nueva edición, la sexta, de los Premios Margarita Salas de investigación científica y desarrollo tecnológico, dotados con 129.000 euros, reconociendo a las mejores tesis doctorales de investigación científica y tecnología aplicada que hayan sido defendidas en alguna de las universidades de la Comunidad.

Los galardones homenajean a la investigadora y científica Margarita Salas y fueron creados para "impulsar la investigación científica, promocionar el talento investigador y favorecer la transferencia de conocimiento de la universidad a la sociedad".

La convocatoria premiará tesis doctorales desarrolladas en las categorías de ciencias básicas (física, química, matemáticas o similares); ciencias de la vida (biología, biomedicina, medicina, farmacia, salud y bienestar, ecología o similares), y tecnología aplicada (todas las áreas del conocimiento en las que existe un fuerte potencial de transferencia al mercado).

En esta edición se incorpora un premio especial vinculado a la investigación biomédica, dentro de la categoría de ciencias de la vida, con especial atención a proyectos relacionados con el estudio y tratamiento del cáncer de páncreas.

"El conocimiento se genera principalmente a través de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. La transmisión de sus resultados a las empresas y a la sociedad permite introducir en el mercado productos y procesos innovadores que estimulan el desarrollo económico de un país y, por ende, redundan en la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. Para que esta transformación del modelo productivo tenga lugar es imprescindible potenciar el papel de la investigación y de la innovación", argumenta el área de Economía, Hacienda e Innovación, con Engracia Hidalgo al frente, en el decreto.

El Ayuntamiento de Madrid quiere "respaldar a la comunidad científica reconociendo y dando visibilidad la labor de investigación y de desarrollo tecnológico, que son bases de la innovación". Los Margarita Salas, en reconocimiento a "una de las científicas españolas más importantes", son una vía para conseguirlo.