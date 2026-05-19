Ayuntamiento corrige el fallo que cambió la V por B de Vicente Aleixandre en la placa del renovado Paseo Reina Victoria

Remodelación del bulevar de la avenida Reina Victoria, donde se ha cambiado la dirección de la estatua de Vicente Aleixandre.- AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha subsanado una errata detectada en las nuevas inscripciones del remodelado bulevar de la avenida de Reina Victoria, donde el nombre de Vicente Aleixandre aparecía escrito con 'B' junto al monumento dedicado al poeta y premio Nobel.

La incidencia se ha dado a conocer este martes durante la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte, donde la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, a restado gravedad a lo sucedido y ha explicado que el fallo consistió en escribir "Vicente con B" en las nuevas inscripciones del pavimento junto al monumento y ha asegurado que "se detectó y se corrigió en un día".

Precisamente, el Consistorio ha culminado recientemente la remodelación del bulevar de Reina Victoria con la renovación de pavimentos, la creación de zonas estanciales, la instalación de juegos infantiles, nuevo mobiliario urbano, 14 nuevas luminarias LED de alta eficiencia energética, elementos biosaludables y la plantación de 12 nuevos árboles y unos 6.000 arbustos.

Asimismo, las mejoras incluyen la puesta en valor del legado de Vicente Aleixandre, premio Nobel de Literatura en 1977, reorientando su monumento hacia el ámbito peatonal e integrando en el pavimento versos de su obra 'La destrucción o el amor'.

Durante la comisión, la concejala de Más Madrid Pilar Sánchez ha criticado que el fallo se produjera en una actuación recién inaugurada. "Esto no es una errata en un papel, no es un cartel que se cambia de un día para otro. Está grabado en una baldosa, en una obra municipal recién ejecutada", ha subrayado.

La edil de Más Madrid se ha interesado además sobre qué mecanismos de coordinación existen entre las distintas áreas municipales para evitar este tipo de situaciones y ha reclamado una mayor implicación del Área de Cultura en actuaciones vinculadas al patrimonio literario de la ciudad. Del mismo modo, ha preguntado sobre los criterios que se han seguido a la hora de escoger los versos del poeta, criticando que todos pertenecen a la misma obra.

Por su parte, Marta Rivera de la Cruz ha defendido que las áreas municipales "trabajan siempre de forma coordinada" y ha explicado que fue ella misma quien trasladó --tras un aviso de la Asociación Amigos de Vicente Aleixandre-- la incidencia al Área de Obras, desde donde se comunicó que se iba a proceder a su corrección inmediata.