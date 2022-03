Ayuntamiento creará línea 900 de asistencia para mayores, quienes serán recibidos sin cita en las Oficinas de Atención

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento creará una línea 900 gratuita para que las personas mayores puedan realizar todo tipo de trámites y gestiones con el Consistorio de Madrid, colectivo que será atendido presencialmente sin cita previa en las Oficinas de Atención Ciudadana.

Lo ha adelantado en el Pleno de Cibeles la delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana, Silvia Saavedra. "Esa línea 900 gratuita servirá para que los mayores reciban asistencia y que puedan realizar todo tipo de trámites con el Ayuntamiento", ha avanzado.

El teléfono será el 900 111 065 y estará en marcha "en breve". En él "se atenderá a los mayores por el tiempo que necesiten para realizar todo tipo de trámites con el Ayuntamiento y se extenderá a otras administraciones".

En cuanto a la atención presencial, Saavedra ha anunciado la institucionalización de la atención presencial de las personas mayores de 65 años sin cita previa en las Oficinas Ciudadanas. El año pasado se atendieron a 100.000 personas sin cita previa. En esas oficinas podrán pedir cita para otros servicios.

La formación digital a los mayores se acomete desde el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social de la mano de la asociación Secot, con personas seniors que ayudan a este colectivo a utilizar su smartphone. También están en marcha, de mano del Instituto Municipal de Consumo, talleres que se extenderán a los 21 distritos sobre banca digital.

No ha salido adelante propuesta de Más Madrid de revisar el cálculo de la tasa por aprovechamiento del dominio público local por el uso de cajeros automáticos propiedad de las entidades financieras ante el reciente cierre de oficinas bancarias y sin atención presencial para los mayores. "No se puede tocar, no es posible", ha asegurado Saavedra.