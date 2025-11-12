Ayuntamiento dará una prima de edificabilidad a desarrollos que anticipen edificación de vivienda al calendario previsto

Archivo - Una grúa de construcción, el día en que han anunciado que la compraventa de viviendas registró en el mes de marzo su mejor dato en 15 años, a 20 de mayo de 2022, en Madrid (España). Según ha informado hoy el Instituto Nacional de Estadística, la - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid dará una prima de edificabilidad a los desarrollos que anticipen la edificación de vivienda al calendario previsto, ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde el Museo de los Orígenes de San Isidro.

Se trata de una medida para incrementar la oferta de vivienda. "Vamos a primar la edificabilidad a todos aquellos desarrollos que se ejecuten con antelación a los calendarios previstos en el planeamiento y, por tanto, todos aquellos desarrollos que anticipen la edificación de vivienda al calendario previsto y aprobado por el Ayuntamiento en el ámbito del planeamiento tendrán una prima de edificabilidad, un incentivo para construir más rápido", ha desvelado el primer edil.

"Esto no puede esperar ni al medio ni al largo plazo, esto tenemos que solucionarlo ya", ha urgido el alcalde, que ha recetado que "la forma de solucionarlo es agilizar, ser eficaces, que los procesos de construcción cada vez sean más rápidos, que desde las administraciones se dé respuesta".

Tras el debate de vivienda en el Congreso de los Diputados, Almeida ha arremetido contra un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "le ha echado la culpa a las comunidades autónomas y ha dicho que esto depende de Europa, de todos menos de este Gobierno".

"El Gobierno de España lleva ya siete años y ha conseguido un récord histórico de alza de precios y que la vivienda sea la primera preocupación de los españoles pero la culpa (para Sánchez) es bien o de las comunidades autónomas o, en su caso, hay que esperar a ver qué hace Europa porque si esperamos las viviendas de Pedro Sánchez esperaremos sentados", ha criticado.

El alcalde ha defendido que su equipo no promete "cifras que son ilusorias, ni promesas que no se van a poder cumplir". "Nosotros ponemos nuestras políticas encima de la mesa.