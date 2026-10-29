El Ayuntamiento defiende que "entra dentro de lo lógico" una modificación al alza de un 11% en el soterramiento de A-5

Obras en la superficie de la A5, a 26 de octubre de 2026, en Madrid (España). Tras excavar el túnel en agosto, ahora se rematan los acabados, la ventilación y la iluminación. Su conexión con la M-30 está prevista entre noviembre y diciembre. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal, Inma Sanz, ha defendido que "entra dentro de lo lógico" una modificación al alza de un 11% en el soterramiento de A-5, cuya circulación se abrirá totalmente el próximo 23 de diciembre.

"En todas las grandes obras, en todas las grandes actuaciones, cuando se hace un proyecto de estas características, suele sufrir modificaciones. En este caso hablamos de un importe de un 11%, que es muy inferior al 20% que establece cualquier pliego para esos posibles modificados. Entra dentro de lo lógico y se debe fundamentalmente a que siempre que se hacen intervenciones de estas características aparecen numerosos servicios que los proyectos no contemplan de manera adecuada", ha explicado Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

La vicealcaldesa ha detallado que se han tenido que reponer servicios del Canal de Isabel II, también líneas de alta tensión de la red eléctrica y todo tipo de cableado de telefonía, por ejemplo. "Hablamos de un 11% de modificado que es desde luego muy inferior al que ha ocurrido en otras obras", ha insistido, para reiterar que "está perfectamente justificado".

"Lo importante es que se va a hacer antes del plazo que habíamos dado y además con un presupuesto muy similar al que habíamos adjudicado en su momento, más allá de ese modificado", ha señalado Sanz.

En cuanto al necesario corte en la A-5 antes del 23 de diciembre para colmatar la unión del túnel de esta autovía con el de la M-30, la portavoz ha señalado que la información se trasladará en pocos días a la ciudadanía, siempre tratando de "evitar que las afecciones sean muy elevadas".