El Ayuntamiento defiende que, al igual que la Comunidad, apuesta por "medidas imaginativas" en el sector de la vivienda

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal, Inma Sanz, ha defendido que el equipo que dirige José Luis Martínez-Almeida apuesta, al igual que la Comunidad de Madrid, por "medidas imaginativas" en el sector de la vivienda, donde ha incluido la normativa autonómica que permite convertir oficinas en viviendas de alquiler asequible extensible a dos años más o la medida pionera del Consistorio que pasa por dar una prima de edificabilidad a los desarrollos que anticipen la edificación de vivienda al calendario previsto.

Son medidas que van en dirección opuesta al Gobierno de España, "que lo que está provocando es que cada vez haya menos viviendas en alquiler, no sólo en la Ciudad de Madrid, sino en toda España", ha sostenido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno semanal.

Sanz ha insistido en que la ley nacional de vivienda, de la que ha vuelto a pedir su derogación, "está resultando nefasta para el mercado del alquiler porque está ahorcando la oferta". "Frente a eso entendemos que lo que hay que buscar son soluciones y medidas para seguir incrementando la oferta", ha recetado, teniendo en cuenta el aumento poblacional y el hecho de que en los últimos años "no se ha generado toda la oferta que era necesaria para dar respuesta lo más rápido posible".

"Vamos a primar la edificabilidad a todos aquellos desarrollos que se ejecuten con antelación a los calendarios previstos en el planeamiento y, por tanto, todos aquellos desarrollos que anticipen la edificación de vivienda al calendario previsto y aprobado por el Ayuntamiento en el ámbito del planeamiento tendrán una prima de edificabilidad, un incentivo para construir más rápido", explicaba ayer el alcalde Almeida.

URBANISMO DIMÁMICO O 4D

Se trata del 'urbanismo dinámico' o '4D', una apuesta pionera del Ayuntamiento de Madrid para acortar los plazos en la construcción de vivienda y donde el factor tiempo constituirá un vector de planificación de la ciudad.

Las primas de edificabilidad se encuadran en el nuevo Plan Estratégico Municipal, que sustituirá al Plan General. Aquellos promotores que sean capaces de ejecutar los desarrollos autorizados por el Ayuntamiento de Madrid acortando los plazos obtendrán dicha prima, aumentando la edificabilidad y su rentabilidad.

En Madrid hoy hay suelo disponible para pedir licencia y levantar aproximadamente 55.000 viviendas que, sin embargo, no se están construyendo, ha lamentado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado. El objetivo de este nuevo urbanismo es que "todo el suelo esté a disposición de las necesidades de los madrileños y se eliminen dilaciones innecesarias en el desarrollo de los ámbitos".

El urbanismo dinámico o 4D "redundará en una rentabilidad social, ya que cuanto antes se construyan las viviendas, antes se podrá dar respuesta a los ciudadanos que tienen esta urgente necesidad" haciendo que Madrid "vuelve a liderar el debate con esta medida que nunca antes había adoptado cualquier otra Administración".