Estudiará individualizar el protocolo de otros parques y compartirá las 652 actas que se abrieron el año pasado por caída de ramas

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha defendido que el protocolo de el parque El Retiro funciona, que solo se cierra el 1% del tiempo donde caen el 80% de las ramas, y ha descartado zonificarlo.

Así lo ha explicado este jueves a los medios de comunicación en el Palacio de Cibeles tras la reunión de la Mesa del Árbol, donde ha destacado que el Gobierno municipal ha aportado datos para "poder acreditar" que el protocolo del cierre del parque de El Retiro "funciona".

"Permite que el mayor tiempo posible está abierto y se garantice las condiciones de seguridad. Solo se cierra el 1% del tiempo y durante ese cierre se caen el 80% de las ramas y árboles. Es una medida ponderada", ha defendido.

Carabante ha subrayado que "están abiertos" a estudiar y actualizar el protocolo "siempre y cuando esas condiciones no se modifiquen". Los datos que ha aportado son un mapa de calor y de riego en El Retiro que acredita que "no hay ninguna zona segura porque todas han sido susceptibles a que hayan caído árboles a lo largo de estos últimos años".

DESCARTA ZONIFICARLO

El delegado ha apuntado que establecer caminos seguros "no es viable" teniendo en cuenta el análisis los datos que ha aportado, pero ha vuelto a insistir en que estudiarán esta situación en El Retiro y en el resto de parques que se cierran por si hay forma de actualizarlos o mantenerlos.

"No hay una zona segura. No es posible con los datos actuales de caída de ramas y de árboles establecer caminos de acceso o zonas seguras en situaciones de alerta roja. Eso es lo que nos pedía la oposición, lo hemos acreditado y yo creo que lo han entendido todos. Creo que yo ha quedado acreditado de que no es posible modificarlo", ha destacado.

En este sentido, Carabante ha recalcado que están manteniendo abierto el parque de El Retiro "el mayor tiempo posible", a la vez que ha remarcado que "reducen en muy poco esas aperturas para evitar ese riesgo importante que se produce con el 80% de las caídas del árbol".

Según los datos del Consistorio, en agosto del año pasado se cayeron 66 árboles y ramas por el calor. Así, el delegado ha subrayado que "están en buen camino" al mantener el actual protocolo, que "minimaliza el riesgo".

INDIVIDUALIZAR LOS PARQUES

"Vamos a compartir con ellos las 652 actas que se levantan para cada una de las incidencias que se han producido en el Parque de El Retiro para que puedan analizar. Anualmente vamos a revisar estos datos para ver si se modifican esa tendencia de riesgo y si fuera posible modificar el protocolo y ver los datos de cada uno de los parques para individualizarlos", ha indicado.

Asimismo, el delegado ha recalcado que El Retiro tiene "una singularidad" al ser parque histórico ya que el 68% de los árboles son árboles maduros, con un mayor riesgo que "nada tiene que ver con el parque de Juan Carlos I".

"Parece lógico que se pueda singularizar en función de los datos, ese es el análisis que vamos a hacer y en su caso lo modificaremos pero lógicamente ya no estamos en disposición de cambiarlo para este verano, pero sí para el invierno que también conlleva muchos cierres", ha señalado.

Además, ha remarcado que el protocolo actual se aprobó en el año 2014 y que el Gobierno de Manuela Carmena lo endureció en 2019, por lo que ha destacado que "la tendencia tanto de los grupos políticos como de los servicios técnicos ha sido restringir el acceso precisamente para garantizar la seguridad".

"Vamos a analizar los datos y, lógicamente, vamos a singularizarlo. Nada tiene que ver el parque de El Retiro con otros y yo creo es una buena propuesta. Lo que hemos hecho por un criterio de prudencia es extenderlo al resto de los parques entendiendo que ese criterio de prudencia tiene que velar las decisiones públicas", ha reiterado.

FLEXIBILIZAR EL PROTOCOLO

Carabante ha explicado también que el año pasado se modificó en que se pudiera actualizar el protocolo hasta una hora antes de la previsión de la alerta roja, una cuestión que ha permitido que "en numerosas ocasiones" se abriera El Retiro manteniendo "la seguridad de los visitantes".

"La revisión del parque se hace por el personal del parque y se hace individualizando cada uno de los árboles, por eso se tarda tanto. Hay un mapa de riesgos y sabemos cuáles son los árboles que son más maduros y que por tanto tienen un mayor riesgo", ha puntualizado.

De este modo, ha recalcado que "tienen el compromiso" de abrir a las dos horas después de la alerta roja, pero ha recordado que en muchas ocasiones se produce el aviso por la noche, por lo que "no es posible hasta la mañana siguiente".

UNA MESA DEL ÁRBOL "SIN POLÉMICA"

Por otra parte, el delegado ha subrayado que "no hace falta" convocar la Mesa del Árbol periódicamente y ha vuelto a destacar que se ha puesto a disposición de la oposición las 652 actas e informes menores e importantes del año pasado para que "puedan extraer sus propias conclusiones".

"Ha sido una sesión de la Mesa del Árbol sin polémica. Yo creo que han entendido mucho los datos que hemos acreditado, incluso la portavoz socialista (Emilia Martínez) ha dejado sobre la mesa algunas propuestas entendiendo que una vez conocido los datos ya no tenían causa", ha sostenido.

Finalmente, ha defendido que "no es una decisión política" el cierre de los parques, sino de los servicios técnicos que "tienen que garantizar la seguridad y a la vez compatibilizarlo con el uso y el disfruto de los parques, especialmente en verano cuando es más necesario".