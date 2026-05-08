Ayuntamiento, Delegación y vecinos de San Blas abordan un plan de seguridad del Parque Paraíso con la Comunidad ausente

El delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Ayuntamiento de Madrid, de la Jefatura Superior de Policía y vecinos del distrito de San Blas-Canillejas se reúnen este viernes en la sede de la Delegación del Gobierno con el objetivo de definir un Plan Integral de seguridad que contemple medidas sanitarias y sociales que refuercen la labor policial ante los últimos sucesos en la zona del parque del Paraíso.

La reunión, a la que finalmente no acudirán enviados de la Comunidad de Madrid, se celebra a propuesta del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín quien, tras el asesinato de un joven de 20 años el martes a primera hora de la mañana en el Parque Paraíso de San Blas, lanzó el guante al Gobierno local y al autonómico para abordar este asunto junto a representantes de la sociedad civil.

San Blas amaneció el martes que una nueva noticia luctuosa tras conocerse que un joven nigeriano de 20 años había aparecido muerto en el Parque Paraíso tras un enfrentamiento con un argelino de unos 37 años --detenido por la Policía poco después-- posiblemente por causas relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

Este se suma a otros ocurridos en San Blas-Canillejas en lo que llevamos de año, como el apuñalamiento de un hombre a mediados de enero en el conocido hotel okupa del distrito, la detención de otro hombre por agredir a su expareja y llevarse a su hijo de cuatro meses, robos en locales comerciales, o el desmantelamiento de narcopisos.

En este contexto, la Delegación del Gobierno invitó a las administraciones y vecinos de San Blas a una reunión en la que abordar esta situación de seguridad y estudiar un posible refuerzo del plan de acción policial con "otras actuaciones en el ámbito sanitario y social" y tratar el asunto "desde la coordinación".

LA COMUNIDAD NO ASISTIRÁ A LA CITA

Martín hizo así un llamamiento a la "responsabilidad" de las administraciones, si bien menos de 24 horas antes de la reunión desde la Comunidad de Madrid confirmaron que finalmente no asistirían a la cita al considerar que se trata de una maniobra del delegado para "eludir su responsabilidad".

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha remitido este jueves una carta al delegado, y a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que recalca que las competencias de seguridad le corresponden a él "de manera directa y exclusiva".

"No resulta necesaria la celebración de reunión alguna para que la Delegación del Gobierno ejerza con plenitud las competencias que tiene atribuidas en materia de seguridad ciudadana", añade la misiva, en la que la Comunidad señala al delegado por intentar "desplazar responsabilidades" y "proyectar una apariencia de actuación".

Por otro lado, fuentes del Ayuntamiento de Madrid señalaron inicialmente que esta propuesta buscaba de algún modo "mancomunar" las responsabilidades del delegado y trasladaron que además llegaba tarde porque ya en enero la concejal de distrito, Almudena Maíllo, --quien representará al Ayuntamiento en la reunión-- había pedido por carta a Martín "cumplir con su responsabilidad".

El equipo de Almeida atacó la "desfachatez" de Martín, "que dice que convoca una reunión con Ayuntamiento, Comunidad y vecinos cuando lo que tiene que hacer es cumplir con su competencia, que es garantizar la seguridad ciudadana" mediante "más policías en la calle, con cambios legales que acaben con la reincidencia, con modificaciones en la ley del menor y con un mayor control de las armas blancas".