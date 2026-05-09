El Ayuntamiento denuncia la "censura" de la izquierda y apoya la suspensión del resto del viaje de Ayuso a México

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, ha denunciado la "censura" de los "gobiernos populistas de extrema izquierda" y ha reivindicado la "responsabilidad" de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, tras suspender la tercera parte de su viaje a México.

La jefa del Ejecutivo madrileño decidió este viernes "suspender la tercera parte de la visita, que estaba prevista en Monterrey, y volver a Madrid" ante el "clima de boicot" del que ha acusado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al "Gobierno de ultraizquierda mexicano".

Fuentes regionales han acusado a Sheinbaum de "boicotear" la gala de los Premios Platino de cine iberoamericano si acudía Díaz Ayuso tras sus palabras en favor del conquistador Hernán Cortés, quien finalmente ha decidido no hacerlo "para no perjudicar a los empresarios mexicanos".

En este sentido, Fernández ha defendido en declaraciones a los medios en un acto en el parque de Berlín que la presidenta, "en un gesto de responsabilidad", ha elegido regresar "para no perturbar esos premios", y ha subrayado que la conquista española de América "tuvo sus cosas, como cualquiera", pero ha insistido en que "no puede haber censura".

"El mestizaje fue bueno, fue extraordinario. Hay que recordar que en la Constitución española se establecía como unos ciudadanos más a los de la otra España, la de la otra orilla. En fin, yo creo que lo que tiene que hacer la presidenta de México es aprender de historia y lo que han hecho la presidenta Ayuso y también la vicealcaldesa de Madrid es representar con honor los intereses de España", ha afirmado.

Por su parte, el Gobierno mexicano ha asegurado que la visita de Ayuso al país latinoamericano se ha producido "en total libertad" y ha rechazado haber tratado de "evitar" sus actos. Sin embargo, el delegado ha manifestado su deseo de que el Ministerio de Asuntos Exteriores presente "una queja por el trato" a la presidenta y a la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz.