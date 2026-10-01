El Ayuntamiento 'desatasca' el estadio sin uso San Miguel, en Carabanchel, que albergará 130 viviendas sociales

La vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha sumado un nuevo "desatasco" urbanístico, en palabras de la portavoz municipal, Inma Sanz, el estadio parcialmente sin uso San Miguel, en el barrio de Opañel (Carabanchel), que acogerá 130 viviendas sociales, una dotación pública y más espacios verdes.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno ha detallado que en la reunión se ha aprobado el proyecto de reparcelación del antiguo estadio, promovido por la asociación propietaria de los terrenos.

Se trata de "un ámbito que durante muchos años ha permanecido parcialmente en desuso y este proyecto va a permitir regenerar este área mediante la incorporación de nuevos espacios libres, zonas verdes, equipamientos y usos residenciales".

"Es uno más de los desatascos que hemos llevado a cabo a lo largo de estos años en materia urbanística", ha remarcado la también vicealcaldesa de Madrid