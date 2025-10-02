El Ayuntamiento desplegará 800 agentes municipales para velar por la seguridad durante los eventos de la Hispanidad 2025

Archivo - Una persona participa en la Cabalgata de la Hispanidad en Madrid, a 5 de Octubre de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid desplegará unos 800 agentes de la Polícía Municipal para velar por la seguridad de los asistentes a los distintos eventos programados en la Hispanidad 2025, que arranca este mismo viernes en la capital.

Así lo ha trasladado la vicealcaldesa, Inma Sanz, en rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Gobierno, donde ha dado cuenta del dispositivo de seguridad diseñado hasta su finalización, el 12 de octubre en la capital.

En concreto, Sanz ha detallado que esperan una mayor afluencia en el concierto gratuito de Gloria Estefan, este domingo en Plaza Colón, por lo que se desplegarán un total de 190 agentes de Policía Municipal, incluidos también los agentes de paisano, Comisaría Central de Seguridad, Servicios Especiales, comisarías de distrito y sección de apoyo aéreo.

El segundo gran evento en el que se reforzará la seguridad será la cabalgata, encabezada por Argentina --país invitado--, que recorrerá la Gran Vía a partir de las 18 horas también del domingo. Allí, el Ayuntamiento va a destinar un total de 170 de Policía Municipal, entre todas las distintas unidades.

En cuanto a los efectivos de Samur-Protección Civil, para el concierto de Gloria Estefan se destinarán 45 sanitarios, incluido un hospital de campaña y movilizando nueve ambulancias. Igualmente, Samur va a dedicar una treintena de sanitarios para dar cobertura al desfile.

Respecto a la movilidad, la vicealcaldesa ha señalado que el desfile va a contar con un plan que incluye el despliegue tanto de Policía Municipal como de Agentes de Movilidad.

Además, ha avanzado que se prevén cortes de tráfico en la zona. En concreto, desde las 16 hasta las 22 horas estará totalmente cerrada el tráfico la Gran Vía. Por su parte, el tramo de la calle Alcalá entre la Plaza de Cibeles y Gran Vía en sentido hacia Plaza de España lo hará hasta las 23 horas.

Asimismo, Sanz ha subrayado que, en función de la afluencia de público que pueda haber, podrían producirse distintos posibles cortes programados o cierres de estaciones de metro en las zonas de las celebraciones.

Finalmente, la vicealcaldesa ha explicado que el dispositivo llegará a todos los puntos de la programación, así como a los conciertos en Plaza de España, en Puente del Rey, en Puerta del Sol o en Plaza Mayor.