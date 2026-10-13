Varias personas observan los mensajes, en la Puerta del Sol, a 10 de octubre de 2026, en Madrid (España). El consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha asegurado este sábado que la acampada instalada - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que el Ayuntamiento está "dispuesto a estudiar mecanismos que permitan compensar" a los comerciantes de Sol afectados por la acampada de la vivienda, para advertir que "peligra una parte de la Navidad", la programada tradicionalmente allí.

"Para empezar estamos ya hablando con los comerciantes", ha desvelado desde lo que serán las futuras viviendas de la operación Campamento. En este punto le ha pedido al delegado del Gobierno, Francisco, Martín, "que vaya a hablar con los comerciantes", una petición que ha hecho extensible a la portavoz socialista, Reyes Maroto. "Ella fue ministra de comercio y, por tanto, algo debe saber, no demasiado, del sector", ha lanzado. También se ha referido a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.

A los tres les ha pedido que hablen con los comerciantes ante las fiestas navideñas que vienen, "donde hacen el 80% de su caja anual", para que entiendan "el perjuicio que se les está causando" con la acampada.

SACARLAS DE LA ACAMPADA "A GORRAZOS"

Almeida ha retado a Maroto y Maestre a que "tengan el valor de ir a hablar con los comerciantes" pero "ni tienen el valor de ir a la acampada, los que se solidarizan" con ella". "Yo, si me solidarizara con la acampada, hubiera ido a verles para decirles 'muchachos, ánimo, venga, aguantad, aguantad, que tenéis razón, que yo os digo que tenéis razón", ha asegurado.

"¿Por qué no han ido Reyes (Maroto) y Rita (Maestre)? Porque las sacan a gorrazos. Porque pretenden apropiarse de Sol y la gente de Sol no se identifica ni con Reyes Maroto ni con Rita Maestre. Por eso yo les recomendaría que fueran por lo menos a ver los comerciantes porque seguro que no les van a sacar a gorrazos, pero sí les van a decir la situación de pérdidas que están teniendo", ha continuado.

El alcalde ha informado de las "varias reuniones" mantenidas ya con los comerciantes y están "dispuestos a estudiar los mecanismos que permitan compensar de alguna manera la situación que están viviendo".

"PELIGRA UNA PARTE DE LA NAVIDAD"

También ha advertido de que "peligra una parte de la Navidad de Madrid porque obviamente hay una programación navideña que se hace en la Puerta del Sol".

Y es que no ha obviado que "si hay un lugar al que vienen los turistas nacionales e internacionales, en el que pasean porque además es un cruce de caminos, es el entorno del eje Prado-Recoletos, en entorno del Palacio Real y precisamente la Puerta del Sol".

Sin olvidar "las aglomeraciones de personas que se producen en épocas pre-navideñas y navideñas". "Obviamente va a haber problemas desde el punto de vista de la seguridad como consecuencia de todas estas circunstancias y por eso es urgente que se levante una acampada en la que ya no está quien la convocó, el Sindicato de Inquilinas", ha demandado.

Almeida ha reiterado que existen organizaciones que desconocen quiénes son en la acampada, aunque espera poder identificarlas, con "reivindicaciones que no tienen prácticamente nada que ver con la vivienda". "¿A qué espera el delegado del Gobierno para levantar esta acampada para devolver la normalidad? Esto no puede durar ni un minuto ni un día más", ha zanjado.