El Ayuntamiento ejecutará la próxima semana el levantamiento del asentamiento en la ladera de la M-30 en Ciudad Lineal

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado de la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y las concejalas de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva, y de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez, visita las obras de Parque Ventas - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ejecutará la próxima semana el levantamiento del asentamiento en la ladera de la M-30 en Ciudad Lineal, ha confirmado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde las cercanas obras de Parque Ventas.

El primer edil ha afirmado que 2026 será el "año de los barrios" y, preocupados por "la calidad de vida", el Ayuntamiento es consciente de que el asentamiento ilegal en el distrito de Ciudad Lineal "está ocasionando perjuicios, molestias, alterando la convivencia de los vecinos".

"La semana que viene se va a producir el levantamiento inmediato de ese asentamiento ilegal, como vamos a hacer con los diferentes asentamientos ilegales que hay en la ciudad de Madrid", ha anunciado.

Se ejecutará desde los Servicios Sociales municipales "dando alternativas a aquellas personas que se encuentran en esa situación", se ha comprometido, para remarcar que "no puede haber asentamientos ilegales que perjudiquen la convivencia en los barrios".