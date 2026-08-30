El Ayuntamiento elimina el segundo baipás de obra en la A-5 y recupera el trazado original antes de abrir el túnel

Archivo - Circulación en un tramo en obras de la A-5, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los vehículos que discurran a partir del próximo jueves por la A-5 en el tramo de las obras que se están llevando a cabo para soterrar dicha autovía se encontrarán con el trazado original entre la calle de Los Yébenes y San Manuel, ha informado el Consistorio en un comunicado, ha informado el Consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento de Madrid eliminará el segundo de los tres desvíos o baipás que se construyeron hace un año para el avance de los trabajos del Paseo Verde del Suroeste.

El Ayuntamiento habilitó el año pasado tres desvíos junto a los enlaces de Boadilla, Los Yébenes y Batán como una solución temporal para garantizar la movilidad mientras se ejecutaba la demolición de los pasos inferiores, la construcción de las nuevas estructuras y la excavación de los túneles en los dos sentidos de circulación, ya finalizados.

El pasado 28 de julio se eliminó el baipás de Batán, habilitando un tramo de 350 metros en línea recta y, a partir de la próxima semana se suprimirá el de Los Yébenes.

Esta nueva actuación, que supone la simplificación del trazado a lo largo de 400 metros de la vía, constituye un nuevo hito en el desarrollo de las obras, ya que contribuye a la configuración definitiva de la infraestructura y a la mejora de las condiciones de circulación en el ámbito de actuación al acabar con las curvas.

Para eliminar el baipás de Los Yébenes y garantizar su puesta en servicio en condiciones de seguridad, será necesario realizar cortes de tráfico en horario nocturno (de 23:00 a 6:00 horas), tanto en sentido entrada como salida de Madrid durante las noches del 31 de agosto al 2 de septiembre.

Estos cortes se realizarán en carriles alternos, manteniendo siempre habilitado uno de los dos carriles en ambos sentidos. El nuevo trazado entrará en funcionamiento a partir de las 6:00 de la mañana del jueves, 3 de septiembre.

RECTA FINAL PARA LA APERTURA DEL TÚNEL

Las obras para ejecutar el soterramiento de la A-5 y el posterior Paseo Verde del Suroeste en superficie llegan a su recta final. La obra civil del túnel de este gran proyecto de transformación urbana, ejecutado a través del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, llega a su fin este mes de septiembre.

Posteriormente, se realizarán los trabajos para enlazar la nueva galería con el subterráneo de la M-30 que comienza en la avenida de Portugal y que esté operativo a finales de año.

El Paseo Verde del Suroeste es la obra de transformación urbana más importante que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Madrid tanto por su impacto económico como por la envergadura de la intervención y los beneficios que aportará a los madrileños.

La actuación cuenta con una inversión de más de 400 millones de euros y afecta a 100.000 m2. El espacio que hoy ocupa la carretera se transformará en un gran eje verde de 3,2 kilómetros transitable para los ciudadanos.

Los vecinos de los barrios de Lucero, Aluche y Las Águilas, del distrito de Latina, separados por la autovía desde 1968 de Campamento (Latina) y Casa de Campo (Moncloa-Aravaca), podrán disfrutar de un corredor naturalizado que conectará, a su vez, con Madrid Río, la Casa de Campo y el parque de la Cuña Verde de Latina, mejorando las condiciones ambientales de este ámbito.

Los más de 80.000 vehículos que cruzan el asfalto a diario quedarán cubiertos por el subterráneo. Su presencia se reducirá en superficie en un 90 %, misma proporción que la contaminación a causa del tráfico rodado.