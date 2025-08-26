El Ayuntamiento encuadra los trabajos en Montecarmelo en un vallado de una parcela que pertenece a patrimonio municipal

"No hay ninguna novedad sobre las obras del cantón", asegura

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa y alcaldesa en funciones de Madrid, Inma Sanz, ha encuadrado los trabajos en el barrio de Montecarmelo, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, en un vallado de una parcela que pertenece a patrimonio municipal.

Así lo ha señalado este martes ante los medios de comunicación desde el Colegio Público de Educación Especial (CPEE) Vallecas después de que los vecinos de Montecarmelo hayan denunciado que se colocaron unas vallas en la parcela "para continuar con el proyecto del cantón de limpieza".

"Lo que se está haciendo es un vallado de una parcela que pertenece al patrimonio municipal como en otras parcelas. Esos son los únicos trabajos que se están llevando a cabo y por lo tanto en ese sentido no hay ninguna novedad respecto al posible inicio de esas obras del cantón", ha recalcado Sanz.

Desde la Asociación Vecinal Montecarmelo han insistido en que el juzgado contencioso-administrativo 9 de Madrid declaró nula la ubicación de un cantón de limpieza en Montecarmelo cerca del Colegio Alemán por faltar la evaluación ambiental, por lo que han vuelto a exigir la paralización de las obras.

En abril, tras salir la sentencia, Sanz manifestó que "la sentencia entiende que sería necesario un informe de evaluación ambiental". "En ningún caso, se pronuncian sobre la idoneidad o no de esa parcela o de esa ubicación. Nosotros entendemos que no sería necesario ese informe de evaluación ambiental", apuntó.

Ese mismo mes, algunos vecinos presentaron a nivel particular ante la Fiscalía de Medio Ambiente una denuncia por incumplimiento de la Ley del Arbolado frente a la retirada de distintos árboles en los terrenos sobre los que está proyectado construir el cantón. Consideraban que podían ser constitutivos de un delito de prevaricación.

Por su parte, la Fiscalía de Medio Ambiente archivó en mayo las diligencias tras una denuncia presentada por vecinos de Montecarmelo en relación a las talas en el terreno en el que se proyecta el futuro cantón de limpieza, al concluir que los trabajos llevados a cabo por el Ayuntamiento de Madrid siguieron "escrupulosamente" la Ley de Protección del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid.

Desde la Plataforma de Afectados subrayaron que este archivo no afectaba a la denuncia que presentaron ante los Juzgados de Plaza Castilla por presuntos delitos medioambiental, prevaricación y malversación, a la espera de que resuelva un juez.

Además, en julio, tras presentar un informe que recoge las "deficiencias" en la tala llevada a cabo el pasado mes de abril, anunciaron que ampliarán la denuncia presentada por los vecinos por "el arboricidio". Según sus datos, de los 207 árboles afectados por la tala directa o el trasplante, tres meses después el total de ejemplares muertos asciende a 174, es decir, un 84%.