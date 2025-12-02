El Ayuntamiento entrega los primeros premios a la reutilización de datos abiertos, un campo con "enorme potencial"

La portavoz municipal, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, entrega los primeros premios a la reutilización de datos abiertos. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha entregado los primeros premios a la reutilización de datos abiertos, un campo con "enorme potencial", ha destacado la portavoz municipal, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz.

Madrid se convierte así en la primera ciudad de España en establecer un premio específico para la reutilización de datos abiertos reforzando su posición como "Administración referente en transparencia y rendición de cuentas, liderazgo que se refleja en las principales clasificaciones nacionales y locales", han destacado desde el Consistorio en un comunicado.

Los galardones han sido entregados en el salón de actos del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque. "Estos premios demuestran el enorme potencial de los datos abiertos para generar innovación, conocimiento y desarrollo en nuestra ciudad", ha destacado Sanz durante la ceremonia.

Los premios reconocen proyectos innovadores basados en la información del Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid, promoviendo su uso en productos, servicios, herramientas, aplicaciones, visualizaciones, estudios e investigaciones que contribuyan al conocimiento de la ciudad y a su desarrollo económico y social.

En total han participado 65 candidaturas, promovidas tanto por personas físicas como jurídicas, además de por agrupaciones con una candidatura común. Muchos de los proyectos han sido desarrollados por estudiantes universitarios o por pequeñas start-ups. Sanz ha destacado la gran calidad de los proyectos presentados, y, en especial, de los ocho ganadores y las cuatro menciones especiales. "El nivel de los proyectos presentados nos demuestra que Madrid tiene talento e ideas para transformar los datos en soluciones útiles para la ciudad", ha subrayado.

CUATRO CATEGORÍAS

En la categoría de servicios web y aplicaciones los ganadores han sido 'Madriwa. Encuentra tu sitio en Madrid' y 'Los Guardianes del Aire', que recibirán 3.000 y 1.500 euros, respectivamente. El primero de ellos es una herramienta para facilitar la búsqueda de vivienda en Madrid, mientras que el segundo permite conocer de modo pedagógico y visual la calidad del aire de la ciudad.

En la categoría de visualizaciones las candidaturas ganadoras han sido 'Rampa. Rutas para personas con movilidad reducida', que presenta itinerarios accesibles alternativos a los disponibles en los servicios de aplicaciones de mapas tradicionales, y 'AccesibiliMad', donde se muestran los servicios públicos ubicados en un entorno, con especial hincapié en los perfiles de personas con necesidades específicas. Sus autores recibirán 2.000 y 1.000 euros, respectivamente.

En la categoría de estudios, investigaciones e ideas, 'Ciudades de quince minutos para la infancia' y 'El impacto del turismo en las zonas urbanas' se han hecho con los 2.000 y 1.000 euros del primer y el segundo premio. El primero identifica y analiza servicios esenciales para la infancia en un tiempo máximo de quince minutos a pie dentro de las secciones censales; el segundo explora la conexión entre los alquileres de corta duración, y el tejido comercial y laboral.

Por último, en la categoría de mejora de la calidad del portal, los ganadores han sido 'Your Open Data. Mejorando el harvesting en data.europa.eu', con 3.000 euros, y 'Descubrimiento, observabilidad y gobernanza inteligente de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid', con 1.500 euros.

El primer galardonado de esta categoría mejora cómo se facilitan los datos y contribuye a que la calidad de los metadatos pase de suficiente a excelente. Por su parte, el segundo, propone una solución de gobernanza automatizada, al introducir una capa de inteligencia y control adicionales sobre el catálogo de datos.