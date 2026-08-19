El Ayuntamiento estudia homenajear al mago Juan Tamariz con un acto en la capital tras su fallecimiento

Archivo - Imagen de archivo de Juan Tamariz con sus cartas de magia. - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Álvaro González, ha asegurado que el Consistorio esta estudiando llevar a cabo un acto en homenaje al mago Juan Tamariz, fallecido este martes a los 83 años de edad en el hospital Clínico San Carlos de la capital.

Así lo ha comunicado este miércoles en declaraciones a los medios tras un acto en el distrito de San Blas-Canillejas, donde ha expresado el "agradecimiento" por parte del Gobierno municipal a un "maestro y un icono de la magia", que "ha ido siempre por todos los sitios luciendo el vestido de madrileño".

"Nuestro agradecimiento a él y nuestras condolencias a la familia. Siempre va a estar en nuestro recuerdo. Tamariz forma parte de nuestro recuerdo, de nuestra infancia y también hasta hace muy poquito, trabajando en el Circo Price, de nuestro presente", ha manifestado el delegado.

Durante su extensa trayectoria, el madrileño Juan Tamariz fue galardonado con premios como el 'Mago del Año en Estados Unidos', 'Campeón del Mundo de Cartomagia' o 'Primer Premio de Magia Profesional'; y ha presentado distintos espectáculos por toda España, así como en ciudades como Chicago, Tokio, París, Londres, Bogotá, El Cairo, Nueva York y Santiago de Chile.

También ha realizado numerosas publicaciones de libros, para profesionales o de divulgación de la magia, siendo considerado internacionalmente por sus trabajos de teoría de la magia como uno de los más importantes.

"UN MAESTRO DE ILUSIONISTAS"

Tras conocerse la muerte de Tamariz, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha expresado sus condolencias a través de la red social 'X'.

"Madrid despide a Juan Tamariz, el gran maestro del ilusionismo. Un genio de la magia que hizo soñar a varias generaciones con su talento, su humor y una forma única de hacer posible lo imposible. Nuestro pésame a sus familiares y amigos. Descanse en Paz", ha escrito el primer edil.

En la misma red social, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, también ha recordado al "extraordinario Juan Tamariz, el mago que traspasó generaciones expandiendo su amor por la magia". "Un Maestro de ilusionistas que recordaremos siempre", ha concluido.

La hija de Tamariz, la ilusionista Ana Tamáriz, ha confirmado en redes sociales que la familia ha instalado su capilla ardiente el Tanatorio de San Isidro hasta las 22.30 horas.