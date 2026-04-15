El Ayuntamiento estudia someter el Templo de Debod a alguna recuperación ante las marcas vandálicas

Marcas en el Templo de Debod - EUROPA PRESS

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha afirmado que el Consistorio está estudiando la posibilidad de someter el Templo de Debod a alguna actuación de recuperación de las inscripciones vandálicas que presenta, unas marcas que ha calificado como "vergonzosas" y que, según ha señalado, se remontan a los años 80.

"Se ha puesto sobre la mesa una cosa que pasó hace más de 40 años. Esas marcas vergonzosas en la piedra son de la época, estamos hablando de los años 80. Evidentemente es una vergüenza", ha indicado en declaraciones remitidas a la prensa.

El Templo de Debod, uno de los enclaves históricos más singulares de la capital y testimonio vivo de más de dos mil años de historia, muestra signos visibles daños provocados por actos vandálicos, con inscripciones y arañazos sobre las piedras de sus portales que evidencian el impacto a lo largo del tiempo de cierto comportamiento incívico de algunos visitantes.

La delegada ha defendido que actualmente existe una mayor conciencia sobre el valor del patrimonio. "Posiblemente el que grabó 'Te quiero Azucena' ahora no tendría esa prueba de amor con su novia, pensaría más en lo que está haciendo", ha señalado.

En materia de conservación, ha explicado que ya se han adoptado medidas de protección en el entorno del monumento. "Lo primero que se ha hecho hace ya tiempo en el templo de Debod es reforzar muchísimo la vigilancia. Hay vigilancia 24 horas al día, 7 días a la semana", ha dicho, aunque ha reconocido que "con la actitud vandálica no se puede prever ni prevenir al 100%".

Sobre la restauración de las inscripciones, Rivera de la Cruz ha apuntado que hasta hace poco no era técnicamente posible intervenir sobre la piedra. "También puedo decir que hasta hace relativamente poco subsanar esas marcas en la piedra no se podía", ha indicado, destacando que las técnicas han evolucionado en los últimos años.

Asimismo, ha precisado que las piedras en las que se hicieron las inscripciones no son las piedras egipcias. "Son las piedras que se trajeron, me parece que fue de Segovia, cuando se reconstruyó el Templo de Debod", ha explicado.

Así, ha remarcado que el Ayuntamiento estudia una posible intervención de recuperación para poder "borrar" esas inscripciones "sin dañar lo que hay por debajo". "Se está estudiando la posibilidad de someter esas inscripciones a alguna recuperación, pero vuelvo a decir, es un trabajo delicado porque hasta hace muy poco simplemente la técnica no permitía hacerlo", ha concluido.