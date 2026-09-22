Ayuntamiento evita concretar el futuro de Escuelas Aguirre hasta recuperar Casa Árabe y conocer "el alcance de daños"

Fachada exterior de la Casa Árabe, en el edificio de las antiguas Escuelas Aguirre, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha evitado este martes concretar el futuro uso del edificio de las antiguas Escuelas Aguirre, sede de Casa Árabe, hasta que recupere el inmueble y conozca "cuál es el alcance de los daños" y de las intervenciones necesarias para subsanarlos.

"No podemos hacer propuestas dada la situación actual de Casa Árabe. No tendría sentido ni sería responsable", ha afirmado la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, durante la Comisión del ramo, donde ha insistido en que "lo primero que tiene que hacer el Ayuntamiento es recuperar el edificio".

La delegada ha sostenido que no parece que Casa Árabe, el Ministerio de Asuntos Exteriores ni el Gobierno de España "lo vayan a poner fácil" y ha recordado que el decreto por el que se concedió en 2008 el derecho de uso gratuito de las Escuelas Aguirre menciona expresamente el cambio de composición del consorcio. Según ha defendido Rivera de la Cruz, ese cambio se ha producido "desde el momento en que la Comunidad de Madrid se ha retirado".

Por parte de Vox, Fernando Martínez Vidal ha defendido que el Ayuntamiento recupere Escuelas Aguirre "para beneficio de todos los madrileños" y ha planteado que, una vez salga Casa Árabe, el inmueble se dedique a actividades culturales "de otro tipo".

"Hay una diferencia considerable entre tener ideas y convertirlas en propuestas para un proyecto y un presupuesto detrás de ellas", ha respondido Rivera de la Cruz, quien ha recordado que el objetivo del Gobierno municipal es recuperar el edificio, devolverlo a su "condición ideal" y estudiar "cuál es la mejor manera de ponerlo al servicio de los madrileños".

DEGRADACIÓN POR "EL PASO DEL TIEMPO Y DE SU USO"

La concejala de Más Madrid Carolina Elías ha recordado que el Ayuntamiento vinculó la recuperación de Escuelas Aguirre a la rehabilitación del edificio. Sin embargo, ha afirmado que no se ha dado a conocer "ningún proyecto de rehabilitación, ningún cronograma de ejecución, ninguna licitación de obras, ni ningún informe técnico" que permita conocer el alcance de las patologías existentes o el nivel de urgencia de la necesidad de desalojar completamente el inmueble.

La edil ha defendido que, en edificios protegidos --Escuelas Aguirre es Bien de Interés Cultural--, las obras pueden ejecutarse de manera integral o por fases, compatibilizarse con una ocupación parcial o exigir el desalojo total. "Pero eso no se decide políticamente. Lo determinan los proyectos y los informes técnicos", ha señalado.

"Precisamente por eso sorprende que se anunciara el cierre y desalojo de una institución cultural consolidada antes de que se conocieran los instrumentos técnicos que deberían justificar ese desalojo", ha sostenido Elías.

Por su parte, la directora general de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano, Elena Hernando, ha explicado que el decreto por el que se dispuso la cesión de uso temporal y gratuita del edificio municipal a favor del consorcio Casa Árabe estableció una serie de condiciones para el uso del inmueble.

Entre ellas, ha citado que corresponde al consorcio Casa Árabe la obtención de las licencias o permisos que requiera el uso del edificio o la actividad a realizar, así como asumir los gastos generados por la ocupación del inmueble, incluidos suministros, vigilancia, conservación y mantenimiento, también de las zonas ajardinadas.

Hernando también ha indicado que el acuerdo de organización y competencias del Área de Cultura, Turismo y Deporte excluye de sus competencias de restauración, rehabilitación y conservación del patrimonio cultural inmueble de propiedad municipal aquellos inmuebles "encomendados a otros órganos".

La directora general ha señalado asimismo que en la inspección visual del inmueble se puede comprobar que "conserva sus valores histórico-artísticos, tanto en su estructura como en su composición", aunque sufre "humedades derivadas tanto de filtraciones del terreno como de las aguas pluviales", así como deterioro en algunas carpinterías y obsolescencia de sus instalaciones.

"En cualquier caso, y en términos generales, el proceso de degradación del edificio parece consecuencia lógica del paso del tiempo y de su uso", ha añadido.

La situación de Casa Árabe también ha sido abordada por el concejal socialista Jorge Donaire, quien ha preguntado desde cuándo conocía el Ayuntamiento los problemas de Escuelas Aguirre y qué hizo para evitar llegar a la situación actual. "Conocer un problema es una cosa y gestionarlo estamos viendo que es otra", ha afirmado.

RIVERA DE LA CRUZ APUNTA A IRENE LOZANO

En su respuesta, Rivera de la Cruz ha vuelto a cargar contra la gestión de Irene Lozano al frente de Casa Árabe y ha asegurado que durante su etapa se produjo un incremento del 87% en gastos de personal, de 1,8 a 2,3 millones de euros, así como "ausencia de sistemas de control interno" en el presupuesto de 2025.

Rivera de la Cruz ha reiterado que las soluciones planteadas por Lozano pasaban por cerrar una de las dos sedes, "preferentemente la de Madrid", elevar las aportaciones de las administraciones y alquilar parte de Escuelas Aguirre a empresas. "Esa era la gestión y ese era el futuro de las Escuelas Aguirre y de Casa Árabe con la persona que ustedes propusieron", ha lanzado Rivera de la Cruz al PSOE.

La delegada ha defendido que Casa Árabe es "una joya para Madrid", pero ha advertido de que, "tal como funciona y al lugar al que la han llevado", acabará siendo "simplemente un problema".

El debate en comisión llega después de que el Ayuntamiento de Madrid diera a Casa Árabe de plazo hasta el 1 de septiembre para abandonar Escuelas Aguirre, una salida que finalmente no se produjo en los términos planteados por el Consistorio.

Desde entonces, Almeida ha acusado al Ministerio de Asuntos Exteriores de mantener una "ocupación ilegal" del inmueble al no convocar el Consejo Rector de Casa Árabe, mientras Exteriores ha negado esa acusación. El alcalde también ha señalado que el Ayuntamiento estudia pedir "amparo judicial" para instar al Ministerio a convocar ese órgano y poder avanzar en la recuperación del edificio.