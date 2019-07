El Ayuntamiento examinará las subvenciones nominativas otorgadas durante el mandato de Carmena

Publicado 29/07/2019 15:17:20 CET

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid comprobará, a través de un Plan de Actuación, las subvenciones nominativas otorgadas por el gobierno municipal de Ahora Madrid durante el periodo 2016-2019, esto es, con Manuela Carmena como alcaldesa.

La propuesta, presentada por Vox durante la sesión plenaria, ha contado con el apoyo de PP y Cs, la abstención de Más Madrid y el voto en contra del PSOE.

La concejala de Vox Arantza Cabello ha lamentado que "de manera generalizada se han incrementado subvenciones a dedo cuando deberían ser un instrumento ocasional", y ha pedido conocer "en qué se gasta cada euro del dinero" así como conocer "qué beneficio han tenido",

Cabello ha explicado que cuando llegó a la Alcaldía Ahora Madrid, en 2015, había otorgadas 88 subvenciones directas por valor de 16,8 millones de euros. Al año siguiente, pasaron de las 88 a 109 y a un montante de 21,2 millones.

"Ciertos beneficiarios ligados a Ahora Madrid vieron aumentar ayudas, y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM) pasó de medio millón a millón y medio de euros", ha criticado.

Por ello ha pedido la creación, en el mes de septiembre, de un plan de comprobación acorde con la ley para revisar estas subvenciones nominativas. "Conozco hasta donde puede llegar la intervención en sus controles. Queremos ir un pasito más allá", ha lanzado.

Desde Ciudadanos, la edil Silvia Saavedra ha explicado que el Consistorio "puede otorgar dos tipos" de subvenciones, una por concurso, a través de concurrencia competitiva donde se presenta el proyecto y quien obtiene mejor puntuación, la obtiene, y otras de forma directa, que "son conocidas como a dedo", y estas a su vez pueden ser "nominativas, previstas en presupuestos", o directas, "sin más", que "se articulan a través de convenio o decreto".

Saavedra ha indicado que "el anterior gobierno tenía predilección por las directas, y las nominativas se incrementaron un 21,8 por ciento", y ha indicado que el Plan de control financiero del año 2019 ponía de relieve la "creciente utilización de las subvenciones directas".

"FLACO FAVOR A LA NACIÓN"

La concejal del Grupo Municipal Socialista Enma López ha criticado que Vox se presente "ataviado de banderas, dando clases de patriotismo, y hacen sembrar la desconfianza en las instituciones", lo que ella considera un "flaco favor le hacen a la nación". Asimismo, ha asegurado que Vox muestra "desconocimiento de la normativa que lo rige".

"Basta una lectura somera para ver que tanto las subvenciones directas como las de concurso están sometidas a un riguroso control de gasto público que se atribuye a la intervención general del Ayuntamiento de Madrid", ha explicado.

Por ello, ante la petición de Vox de que estas subvenciones sean examinadas por un órgano independiente, les ha preguntado si consideran que la intervención general no es independiente. "Quieren volver a hacer un control que ya está hecho", ha lanzado, para apuntar que están asimismo despreciando "para qué sirven estas subvenciones, que van a protección de menores, a favorecer el reequilibrio territorial, van a ACNUR o UNICEF. Estas entidades cubren a lo que el Ayuntamiento no llega. Votaremos que no, porque no caeremos en su trampa de desconfianza", ha expresado.

Misma línea ha seguido la portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre, quien ha indicado que en la página web del Consistorio está publicado "el plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de Madrid". Tras enumerar a los receptores, entre los que se encuentra Cruz Roja o Arcópoli, entre otros muchos, ha preguntado "si aluna de estas asociaciones de la sociedad civil les merece alguna desconfianza o si siguen denominando chiringuito a la Cruz Roja española".

Maestre ha señalado que "cada una de esas subvenciones es un convenio de subvención, no solo tramitado por funcionarios, sino además fiscalizado por cada área, asesoría jurídica y por cada Ministerio al que se envía el plan".

"Estamos extraordinariamente tranquilos del trabajo que han hecho estas asociaciones para ayudar a víctimas de violencia machista. Vox vive de la provocación y del titular, pero qué subvenciones van a quitar ustedes", ha lanzado a PP y Cs, a quienes ha reprochado que gobiernen "gracias a los socios homófobos y machistas de Vox".