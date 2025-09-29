El Ayuntamiento excava 300 metros de los 3,8 km. de túnel en A-5 e instala 5.840 pilotes para llegar a noviembre de 2026

El concejal Latina, Alberto González; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, durante una visita al túnel que se ha comenzado a excavar para soterrar la A-5 - Alberto Ortega - Europa Press

Se va a proceder "ya" a la licitación y ejecución del tercer lote, el del ajardinamiento y acondicionamiento de la parte superior

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ya ha excavado los primeros 300 metros sentido entrada a la ciudad de los 3,8 kilómetros que conformarán el túnel de la A-5 y ha instalado más de 5.840 pilotes, casi el 80%, para llegar en plazo al soterramiento anunciado, en noviembre de 2026.

Son datos aportados por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha visitado los trabajos a la altura de Campamento, acompañado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y el concejal-presidente de Latina, Alberto González.

"A escasos días de que se cumpla un año del comienzo de la mayor obra de transformación de ciudad del mandato", el Paseo Verde del Suroeste, el alcalde ha recorrido parte de los 300 metros de túnel que ya se han excavado en el tramo sur, en la calzada de entrada a Madrid, donde ha destacado que los trabajos avanzan según lo establecido.

El alcalde ha remarcado que "se trata de la gran obra de los últimos veinte años en Madrid" y sigue "un ritmo de trabajo incesante para permitir que los vecinos de la A-5 dejen de tener una autovía urbana a sus pies y pasen a disfrutar de 80.000 metros cuadrados de zonas verdes". El soterramiento también mejorará la movilidad de toda el área metropolitana "para seguir transformando Madrid en una ciudad más amable, acogedora y sostenible".

NOVIEMBRE DE 2025

Está previsto que el túnel abra al tráfico en noviembre del año que viene. En la obra, presupuestada en casi 400 millones de euros, trabajan ocho máquinas piloteras que ya han ejecutado 5.869 pilotes, es decir, el 84 % del total, y han hormigonado 37.466 metros cuadrados.

Almeida ha puesto en valor el "ritmo de trabajo incesante en una obra en la que hay más de 600 operarios con más de 100 máquinas trabajando simultáneamente para conseguir que los vecinos de la A-5 dejen de tener una autovía urbana a sus pies".

El túnel dará servicio a los 80.000 vehículos que diariamente pasan por esta autovía y conectará con los subterráneos de la M- 30 en la avenida de Portugal. El subterráneo se ejecutará mediante el método de excavación cut and cover. Contará con una distribución de tres carriles por sentido en dos vanos.

Los más próximos a la mediana en ambas calzadas se diseñan para su uso como carriles busVAO, dotados con una señalización variable que permitirá regular su utilización en función de las necesidades del tráfico en cada momento. La flexibilidad de este sistema permitirá adaptarse a la demanda de transporte de manera variable.

"Los vecinos de Móstoles, Alcorcón, Arroyomolinos y de tantos municipios vecinos van a poder ir directamente a Madrid sin tener que hacer las paradas que están haciendo en estos momentos, van a poder llegar a Príncipe Pío directamente", ha destacado el alcalde sobre el busVAO.

El Ayuntamiento va a proceder "ya" a la licitación y ejecución del tercer lote, el referido al ajardinamiento y acondicionamiento de la parte superior, ha anunciado Almeida.

CIERRE DE LOS NUEVE PASOS PEATONALES

Ya se han cerrado los nueve pasos peatonales previstos en esta fase: Illescas, Boadilla, Sanchorreja, San Juan de la Mata, Villavaliente, Villamanín, Dante, Parque de Atracciones y Batán.

El objetivo es que el paseo de Extremadura se transforme en un gran bulevar peatonal que conectará en superficie los barrios del distrito de Latina Lucero, Aluche y Las Águilas con los de Campamento y Casa de Campo, este último perteneciente al distrito de Moncloa-Aravaca, separados desde 1968 por el asfalto que diariamente atraviesan 80.000 vehículos.

La cubrición de la A-5 dará continuidad al bulevar peatonalizado de la avenida de Portugal, que conecta con Madrid Río, hasta la avenida del Padre Piquer.

A destacar que los vehículos en superficie se reducirán en un 90% y también disminuirán las emisiones contaminantes. Además de recuperar el espacio que ocupa el asfalto para los vecinos mejorará la movilidad peatonal en transporte público y la viaria, ha destacado el Ayuntamiento para, por ejemplo, poner coto a los problemas de retenciones en conexiones conflictivas como el paseo de Extremadura, Batán y Boadilla.

CARRIL BICI

La movilidad 'blanda' se fomentará gracias a la construcción de un carril bici bidireccional semaforizado de 3,5 kilómetros, que empezará en la calle Illescas y conectará con el existente en la avenida de Portugal, enlazando así con Madrid Río. De este modo, se potenciará el uso de este medio de transporte para acceder al centro.

En superficie habrá aceras más amplias y 33 nuevas conexiones peatonales frente a las 16 actuales para favorecer los tránsitos a pie.