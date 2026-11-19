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MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno ha aprobado este jueves una transferencia a EMVS Madrid de 30,4 millones de euros "para gastos corrientes y también para financiar la construcción de nuevas viviendas asequibles", ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa.

De esa cantidad, 20,3 millones se destinan a la financiación de la construcción de nuevas promociones de vivienda este año. En estos momentos EMVS Madrid está promoviendo la construcción de más de 7.700 viviendas en distintas fases de ejecución.

Se destinan los otros 10,1 millones restantes a gastos corrientes "para seguir gestionando tanto el parque de 10.000 viviendas con los que cuenta en estos momentos la empresa municipal como el resto de programas de la empresa, como el Reviva o el SIA".