El Ayuntamiento identifica "el importante incremento del tráfico" en A5 y en todas las entradas por huelga en Cercanías

Colapso de personas en el transporte público durante el corte de tráfico entre la M-30 y la A-5, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Se prevén 43 días de obras para el soterramiento de la autovía. Se mantendrá la circulación en la A-5 con dos c - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha identificado "el importante incremento del tráfico" este martes no solo en la A-5 --afectada por el cierre para la conexión de este túnel con el de la M-30 en los trabajos de soterramiento-- sino en todas las entradas a la ciudad por la huelga en Cercanías.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha reconocido en un comunicado "un importante incremento del nivel de tráfico, muy especialmente en todas las vías de entrada", siendo "uno de los puntos quizás más conflictivos" la A--5 ha sido la A-5.

"Pero la congestión se ha producido en todas las vías de entrada como consecuencia de la huelga que han convocado los maquinistas de Renfe/Cercanías como consecuencia de la falta de inversión del Gobierno socialista", ha señalado el delegado.

Carabante ha cifrado en 800.000 las personas que todos los días se suben a un bordo de un Cercanías para ir a trabajar a Madrid y que hoy "han tenido que utilizar otros modos de transporte, muy especialmente el vehículo, que ha provocado retenciones y congestión en todas las vías de entrada".