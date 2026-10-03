El Ayuntamiento inicia este lunes las obras de acondicionamiento en la pasarela peatonal de acceso al Puente de La Lira

El Ayuntamiento acondicionará desde este lunes la pasarela peatonal de acceso al Puente de La Lira para mejorar su accesibilidad y seguridad - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Obras y Equipamientos, iniciará este lunes las obras de acondicionamiento en la pasarela peatonal de acceso al Puente de La Lira, que salva la vía de incorporación a la M-30 en sentido norte desde Moratalaz y la autovía A-3, de cara a mejorar su seguridad, accesibilidad y conservación mediante una intervención integral sobre sus principales elementos constructivos

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, esta estructura, unida sobre la M-30 al Puente de La Lira --que no es objeto de esta actuación-- conecta los distritos de Moratalaz y Retiro. Los trabajos, que se extenderán hasta mediados de noviembre, suponen una inversión de 224.000 euros.

Los trabajos consistirán, fundamentalmente, en la renovación del pavimento existente, con la aplicación de un nuevo sistema de protección superficial, y la sustitución de la actual barandilla por una nueva adaptada a los requisitos exigidos por la normativa vigente en materia de accesibilidad. Asimismo, se procederá a la sustitución de las juntas de dilatación y a la reparación de los estribos.

Con el objetivo de mantener la conectividad peatonal entre los distritos de Moratalaz y Retiro durante toda la actuación, las obras se ejecutarán de forma secuencial en cinco fases consecutivas, actuando en cada momento únicamente sobre una parte de la pasarela.

Este procedimiento permitirá compatibilizar la ejecución de los trabajos con el uso habitual de la infraestructura, manteniendo en todo momento un itinerario peatonal adaptado de 1,20 metros de anchura libre mínima debidamente señalizado y protegido.

Los ciclistas podrán utilizar dicho itinerario también, si bien deberán circular a pie en aquellos tramos donde así se indique mediante la correspondiente señalización.