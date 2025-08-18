El Ayuntamiento instalará una docena de marquesinas, zonas de sombra y aseos en el intercambiador de Cuatro Vientos

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento instalará desde este semana una docena de marquesinas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid), zonas de sombra y aseos en el intercambiador provisional de Cuatro Vientos, afectado por las obras de la A-5, a partir de este lunes, ha informado en un comunicado el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, con Borja Carabante al frente.

Los trabajos para la instalación de las doce marquesinas comienzan a partir de hoy lunes 18 de agosto. "Estos elementos mejorarán las condiciones de seguridad, confort y protección de los viajeros mientras esperan al autobús tanto en verano como en invierno", ha explicado el Ayuntamiento.

Además EMT Madrid instalará dos refugios adicionales, de grandes dimensiones, a modo de pérgola, para ampliar la zona de protección de los numerosos viajeros frente a situaciones meteorológicas adversas. El intercambiador provisional dispondrá de aseos para los usuarios y actualmente ya se están tramitando los suministros necesarios para su correcto funcionamiento.

El reciente acuerdo entre Carabante, y el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, da el primer paso para llevar a cabo el plan de reacondicionamiento y organización de la zona.

Además de la mejora en las instalaciones, a partir de septiembre los viajeros contarán con el apoyo y la información del servicio de atención al cliente de EMT Madrid, que atenderá a los usuarios del intercambiador de 7 a 23 horas.