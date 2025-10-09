El Ayuntamiento inyecta 120.000 euros a las casetas de la Cuesta de Moyano en el aniversario de su centenario

Archivo - Puestos de la Feria de libros de la Cuesta de Moyano - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha autorizado una subvención directa de 120.000 euros a la Asociación de la Feria de Libros de Madrid para la financiación de un proyecto integral de mejora de las casetas de la Cuesta de Moyano con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad cuando se conmemora el centenario de este espacio, ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

La Asociación de la Feria de Libros de Madrid, constituida en 1981 como entidad sin ánimo de lucro, agrupa a los libreros de la Cuesta que son adjudicatarios de concesión sobre las casetas, así como a las personas físicas que ejercen la profesión de librero en alguna de ellas.

La actuación subvencionada, concedida por razones excepcionales de interés público y social, permitirá renovar de manera conjunta el conjunto de casetas para mejorar su eficiencia energética, optimizar su conservación y garantizar la sostenibilidad de la actividad librera.

La Cuesta de Moyano, única feria permanente de libros de Madrid, cumple este año un siglo de historia. En reconocimiento a su papel en la difusión de la cultura escrita, el Pleno le otorgó el pasado febrero la Medalla de Madrid, mientras que la Comunidad le ha concedido la Gran Cruz del Dos de Mayo e incoado el expediente de declaración de Bien de Interés Cultural del Patrimonio Inmaterial.