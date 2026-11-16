El Ayuntamiento justifica el incremento en 11% en obras de A5 frente al 20 posible: "Son obras muy complejas"

Obras durante el corte de tráfico entre la M-30 y la A-5, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Se prevén 43 días de obras para el soterramiento de la autovía. Se mantendrá la circulación en la A-5 con dos carriles por sentido, aunque quedará int - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha justificado en la complejidad de los trabajos el incremento de un 11% en el coste del soterramiento de la A-5 frente al 20 posible plasmado en el contrato y lo ha comparado con el incremento del 30% de modificado en el puerto de Ceuta o el 16 del Puente del Centenario en Cádiz.

"Son obras muy complejas desde el punto de vista técnico, que tienen siempre imprevistos imponderables y por eso en el pliego así consta. Incluso en este contrato de soterramiento de la A-5 se incorporaba la posibilidad (de un modificado) de hasta el 20% como consecuencia de los servicios afectados, que es una de las principales causas de esto, y en este caso no ha llegado a ese 20% sino tan solo al 11", ha expuesto.

Para la concejala de Más Madrid Esther Gómez, la respuesta de Carabate en la comisión del ramo no ha sido suficiente. "No nos tome por tontos, ni a nosotros, ni a la ciudadanía en general, respondiendo que la obra de la A-5 es muy compleja y que han encontrado unos servicios que no se esperaban", ha espetado.

"Es algo que se conocía desde el principio, no es algo que haya surgido, tanto que adjudicaron incluso ustedes un segundo contrato precisamente para revisar el proyecto constructivo, verificar que las instalaciones estuvieran bien identificadas y que se detectara cualquier tipo de interferencia de los servicios con la obra. ¿Me puede explicar cómo algo tan obvio no se detectó no solamente en un contrato sino en dos?", ha preguntado Gómez.

Entre esos "servicios no identificados correctamente", que el delegado ha calificado como "imprevistos impoderables" aparecen "cosas tan poco sospechosas de poder ser imprevisibles como una galería municipal perfectamente cartografiada, en la que había varios suministros, o la correcta coordinación con las instalaciones del túnel, con el que obviamente había que conectar el tramo soterrado".

La concejala de Más Madrid ha acusado al equipo de Gobierno de ser "unos ineptos con la gestión" o de estar "más pendientes de repartir el dinero entre sus afines priorizando sus chanchullos a la calidad y rigurosidad que debe llevar asociado lo público".

"Usted es una temeraria y yo le hago responsable de la corrupción durante estos años del Gobierno socialista. Ustedes han aprovechado los modificados para incrementar el presupuesto y con ese presupuesto pagar putas a los ministros y llevarse el dinero muerto", ha replicado Carabante.

El delegado ha subrayado que ese 11% implica que "ese dinero está en la obra, en los servicios públicos del Ayuntamiento y no en el bolsillo de los ministros".