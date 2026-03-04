El Ayuntamiento lanza la campaña del 8M con el lema 'Madrid será mejor si mujeres y hombres lo construimos juntos'

El Ayuntamiento de Madrid conmemora el Día Internacional de la Mujer bajo el lema 'Madrid será mejor si mujeres y hombres lo construimos juntos'. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha lanzado una campaña institucional en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer, que reivindica la unidad de la sociedad para avanzar hacia la igualdad real bajo el lema 'Madrid será mejor si mujeres y hombres lo construimos juntos'.

En un comunicado, el Consistorio ha señalado que la iniciativa hace un llamamiento para implicarse en este objetivo y pone el foco en distintos ámbitos donde aún persisten brechas de género, mediante mensajes complementarios como 'El trabajo será mejor si mujeres y hombres lo impulsamos juntos', 'La red será mejor si mujeres y hombres la respetamos juntos' o 'El barrio será mejor si mujeres y hombres lo vivimos juntos'.

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Consistorio, José Fernández, ha subrayado que la campaña refleja la diversidad de la sociedad madrileña con la intención de que toda la ciudadanía se sienta interpelada, ya que "solo alcanzaremos la igualdad real con el compromiso y la unión de todos".

El delegado ha señalado además que el Índice ClosinGap 2026, que mide el impacto de las brechas de género en España, sitúa en el año 2062 el horizonte para acabar con las desigualdades existentes, por lo que ha defendido la necesidad de "una sociedad cohesionada que aparque las diferencias de enfoque y anteponga el objetivo común" de que la igualdad sea real y efectiva.

La campaña se enmarca en la Estrategia de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la ciudad de Madrid 2025-2028, impulsada por el Ayuntamiento para guiar la política municipal en esta materia a través de un centenar de medidas. Este plan contempla una inversión estimada de 261 millones de euros destinada a ampliar los recursos dirigidos a la promoción de la igualdad y la corresponsabilidad, así como a la prevención, detección, atención y reparación de la violencia de género.

Los mensajes de la campaña se difundirán hasta el próximo 8 de marzo a través del circuito de marquesinas, pantallas digitales, mupis y otros soportes publicitarios de la ciudad, además de en medios de comunicación y redes sociales.

PREMIOS CLARA CAMPOAMOR

Asimismo, en el marco de la efeméride, el Ayuntamiento celebrará este viernes un acto institucional en el que se entregarán los Premios Clara Campoamor, que reconocen trayectorias destacadas en el compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres.

En la edición de 2026, el galardón recaerá en la escritora y periodista Julia Navarro, mientras que la Mención de Honor será para la Asociación Iraní Pro-Derechos Humanos en España.