PSOE tacha de "vergonzosa" la campaña de Ayuntamiento por el 8M y acusa a Almeida de querer "neutralizar" la jornada

El Ayuntamiento de Madrid conmemora el Día Internacional de la Mujer bajo el lema ‘Madrid será mejor si mujeres y hombres lo construimos juntos’ - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala y responsable de Igualdad del Grupo Municipal Socialista, Meritxell Tizón, ha calificado de "vergonzosa" la campaña institucional lanzada por el Consistorio con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, y ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de intentar "neutralizar" y "vaciar de contenido político" una jornada que, a su juicio, es de reivindicación feminista.

En declaraciones remitidas a la prensa, la socialista ha afirmado que el regidor y su equipo de Gobierno "no han entendido nada, ni sobre la igualdad ni sobre la lucha feminista" y ha criticado el cartel elegido para la campaña municipal del 8M.

"Por no aparecer, no aparece ni el color morado que es el que simboliza nuestra lucha, es decir, la lucha feminista y la lucha de las mujeres", ha señalado.

Tizón ha subrayado además que el 8 de marzo no es "una jornada naíf o amable", sino "una jornada de denuncia": "De denuncia de la brecha salarial, del reparto desigual de los cuidados, de la violencia que lamentablemente nos sigue matando por el mero hecho de ser mujeres".

La concejala ha advertido además de que, frente a lo que considera un intento de "borrar" a las mujeres y "acabar con la igualdad", el Gobierno municipal encontrará al PSOE "enfrente" y también "en las calles" el próximo 8 de marzo.