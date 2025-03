El Ayuntamiento lanza una campaña de concienciación para acabar con las basuras fuera del contenedor en Centro

Vecinos de la zona de la Plaza de Herradores apuntan que "hacen falta más contenedores"

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha lanzado una campaña piloto en el distrito de Centro para acabar con las basuras fuera del contenedor y concienciar a vecinos, establecimientos y visitantes sobre el correcto depósito de los residuos.

En concreto, se colocarán vinilos en contenedores de "20 puntos conflictivos" de este distrito de la capital para llamar la atención de los ciudadanos y disuadirlos de dejar los residuos en el suelo a pie de contenedor, una práctica que puede ser sancionada con multas de entre 250 y los 600.000 euros. En 2024, se impusieron 1.190 denuncias por abandono de residuos indebidos en toda la ciudad.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, acompañado por el concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, y el concejal de Centro, Carlos Segura, han visitado la plaza de Herradores, donde han presenciado la colocación de la nueva cartelería, en castellano e inglés.

"No queremos sancionar a la gente, lo que queremos es informar para no llegar al régimen sancionador. Se han detectado 20 puntos conflictivos a través de los servicios técnicos de Policía municipal que cuentan con más residuos fuera de los contendores. Cuando nos comportamos de manera incívica, cuando no dejamos los residuos dentro o tiramos los papeles al suelo, lo pagan los madrileños que si se comportan de manera adecuada", ha señalado el Carabante.

Los nuevos avisos, que se instalarán en los contenedores de cartón, de envases y de vidrio mostrarán el mensaje común 'No littering/Nada fuera'. Además, también informan de los residuos que se tienen que depositar en cada recipiente.

Los contenedores con los nuevos vinilos se ubican en la plaza de Herradores, 7; Carretas, 14; Doctor Carracedo, esquina con Flor Baja; Mercado de San Miguel (frente al número 5); Beneficiencia, 1; Travesía Arenal, 2; y Duque de Fernán Núñez, 2.

También en la calle Jesús frente a número 2; Magdalena, 38; plaza de Tirso de Molina, 14; San Sebastián, 2; plaza de Santa Ana (frente al número 13); calle Abada, esquina con Mesonero Romanos; Trujillos, 2; plaza Cristino Martos, 3; Fernando VI, 15; plaza Zerolo, frente al 22, con calle Infantas; Desengaño, 26; Silva, 2, y Embajadores, 7.

LOS VECINOS APUNTAN A QUE LOS CONTENEDORES SE LLENAN "MUY RÁPIDO"

Por su parte, los vecinos de la zona de la Plaza de Herradores --uno de los puntos en los que se ha detectado un mayor abandono de basuras--, apuntan que "hacen falta más contenedores", ya que se llenan "demasiado rápido" al tratarse de un punto con locales comerciales, según ha trasladado una residente a Europa Press.

De este modo, explica que, al encontrarse "los contenedores llenos", decide depositar la bolsa de basura a pie de contenedor, pese a ser una práctica incívica.

Preguntado por los medios, Carabante ha recalcado que el Ayuntamiento ha mejorado las frecuencias de recogida, "hasta siete veces al día en distrito Centro", y ha señalado que "rara vez se ve un contenedor lleno".

"Puede haber algún momento puntual, porque se produce un pico de afluencia en el centro de Madrid, porque hay algún problema porque no llega el camión, pero es un tema muy puntual y anecdótico", ha explicado.

UN 15% MENOS DE TONELADAS DE RESIDUOS

En 2024, se gestionaron 1.168.579 toneladas de residuos en la capital, un 15% menos que en 2018, ha detallado el Ayuntamiento, subrayado que, al mismo tiempo, "ha crecido el número de habitantes en más de 190.000 personas". Así, la recogida selectiva ha pasado de representar un 23% del total a finales de 2018 al 51,62% a cierre de 2024.

En relación al grado de satisfacción con el servicio, el Consistorio madrileño ha destacado que el número de quejas cayeron un 6% respecto a 2023; un 24% si se compara con 2022 y un 39% teniendo de referencia 2021. Del mismo modo, el número de sugerencias y reclamaciones en el Área Delegada de Limpieza también se ha reducido un 51% en 2024, si se compara con 2018.

Finalmente, el Ayuntamiento ha resaltado la inversión, con una partida de 800 millones anuales a la limpieza del municipio, un 33% más que los contratos anteriores (200 millones más), y un gasto per cápita de unos 239 euros por madrileño y año.