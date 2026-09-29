Ayuntamiento llevará a Pleno flex-living y posibilidad de vivienda protegida en parcelas de oficinas y hospedaje

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una sesión ordinaria del pleno municipal, en el Palacio de Cibeles, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El desahucio de la octogenaria Maricarmen Abascal de la vivienda en la que llevab - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid celebrará un Pleno extraordinario el 8 de octubre para dar luz verde a dos planes especiales aprobados inicialmente en Junta de Gobierno, el que permitirá implantar cualquier modalidad de hospedaje --incluidos apartahoteles, 'flex living', pensiones o casas de hospedaje-- en más de 240 parcelas de uso industrial repartidas en ocho distritos de la capital, y el que adapta la normativa municipal para poder implantar vivienda protegida en alquiler no solo en parcelas calificadas para uso terciario oficinas sino también en hospedaje y dotacional privado.

Este segundo se anunció en Junta de Gobierno el pasado mes de julio con un acuerdo que adapta la normativa urbanística municipal para hacer posible la aplicación de los nuevos regímenes especiales aprobados por la Comunidad de Madrid "con el objetivo de acelerar la construcción de vivienda protegida", explicaba la portavoz del Gobierno, Inma Sanz, en rueda de prensa.

La ley regional amplía las posibilidades de desarrollo de vivienda protegida mediante tres modificaciones fundamentales. Así, extiende la posibilidad de implantar uso residencial alternativo siempre que se destine a vivienda protegida en alquiler, y mientras dure su régimen de protección, no solo en parcelas calificadas para uso terciario oficinas sino también en parcelas calificadas de uso terciario hospedaje y dotacional privado.

En segundo lugar, incorpora un nuevo régimen que permite incrementar la densidad y la edificabilidad en parcelas sin edificar destinadas por el planeamiento a vivienda protegida y en parcelas pertenecientes a las redes públicas que se destinen a vivienda con protección pública.

Por último, la norma autonómica contempla la implantación de modalidades de alojamiento temporal en determinadas parcelas industriales vacantes situadas en suelo urbano consolidado e integradas en ámbitos de carácter residencial, régimen cuya aplicación queda condicionada en Madrid a su compatibilidad con el modelo urbanístico vigente.

De este modo, el Ayuntamiento mantiene la incompatibilidad entre los usos residencial e industrial prevista por el Plan General de 1997, por lo que quedan excluidas las parcelas que se ubiquen en ámbitos industriales y parcelas que tienen uso cualificado en coexistencia con el industrial.

FLEX-LIVING

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid celebrada a finales de mayo aprobaba un Plan Especial que permitirá implantar cualquier modalidad de hospedaje en más de 240 parcelas de uso industrial repartidas en ocho distritos de la capital. La medida afecta a 16 ámbitos en Arganzuela, Chamartín, Fuencarral-El Pardo, Usera, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas, y modifica el régimen vigente para los suelos regulados por la Norma Zonal 9 grado 3º, que solo permitía construir hoteles.

La iniciativa, explicaba el Consistorio, responde a una demanda del sector y busca incrementar la oferta de alojamiento de corta y media estancia fuera del centro de la ciudad, en línea con la estrategia de descentralización turística impulsada por el Plan Reside y el Plan Estratégico de Turismo 2024-2027.

El Ayuntamiento defendía que esta medida permitirá redistribuir el flujo de visitantes hacia distritos exteriores y favorecerá el desarrollo económico y comercial de estas zonas, dentro de su modelo de turismo sostenible.

Entre las parcelas que se verán afectadas por este plan especial figuran suelos situados en el polígono industrial de la carretera de Burgos, en el barrio del Aeropuerto, en la calle Josefa Valcárcel, en Costa Rica con la M-30 o en la avenida de Andalucía.

El Ayuntamiento ha explicado que el cambio normativo se justifica por el proceso de "terciarización" que han experimentado a lo largo de los años estas parcelas industriales, que progresivamente han perdido su carácter original para incorporar otros usos más vinculados a oficinas o servicios.

La normativa urbanística vigente limitaba el hospedaje en estos suelos únicamente a hoteles desde una modificación aprobada en 2007, y que en su momento buscaba precisamente evitar la proliferación de residencias encubiertas y 'lofts' comercializados fraudulentamente como viviendas.

Con este nuevo Plan Especial, el Consistorio elimina esas restricciones en los ámbitos considerados mixtos y deja abierta la posibilidad de estudiar futuros cambios similares en otros polígonos industriales tradicionales que presenten características equivalentes de terciarización.