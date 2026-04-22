El Ayuntamiento de Madrid abre una bolsa de conductores para EMT con solicitudes hasta el 11 de mayo

Imagen de archivo bus EMT Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha abierto un nuevo proceso para la creación de una bolsa de empleo de conductores en la Empresa Municipal de Transportes (EMT), con el objetivo de reforzar la plantilla y dar respuesta a las necesidades del servicio derivadas, entre otros factores, de las jubilaciones.

El plazo de presentación de solicitudes se ha iniciado miércoles y permanecerá abierto hasta las 23.59 horas del próximo 11 de mayo. A través de este proceso, la empresa municipal constituirá una bolsa de aspirantes a la que recurrirá de forma progresiva en función de sus necesidades de incorporación.

Entre los requisitos, los candidatos deberán contar con el permiso de conducir de clase D con una antigüedad mínima de seis meses, así como el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) de viajeros en vigor.

Además, tal y como recoge el Ayuntamiento en un comunicado, se exige disponer de al menos 10 puntos en el carné y acreditar una experiencia mínima de seis meses en la conducción de vehículos de transporte de viajeros por carretera de más de 16 plazas en los últimos 20 años.

Asimismo, será necesario estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente, tener nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea, o contar con residencia legal en España.

UN PROCESO QUE CONSTA DE CUATRO FASES

El proceso de selección se desarrollará en cuatro fases. En primer lugar, se llevará a cabo la revisión de solicitudes y verificación de requisitos.

Posteriormente, los aspirantes deberán superar pruebas de aptitudes y competencias, así como exámenes de conocimientos teórico-profesionales y de prevención de riesgos laborales e igualdad. La tercera fase consistirá en una prueba práctica de conducción de autobuses y, finalmente, se realizará un reconocimiento médico.

Quedan excluidas de esta convocatoria experiencias profesionales como la conducción de taxi o VTC, metro ligero, tranvía, tren, transporte de mercancías o maquinaria pesada, entre otras actividades no vinculadas directamente al transporte de viajeros en autobús.

Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en el apartado de empleo de la web de EMT Madrid, donde también deberá formalizarse la inscripción.

Esta convocatoria se enmarca en el plan de refuerzo de plantilla de EMT Madrid, que durante 2025 incorporó a 478 conductores y, en lo que va de 2026, ha sumado otros 118 profesionales. En total, desde finales de 2019 hasta abril de 2026, la empresa municipal ha incorporado 2.270 trabajadores.